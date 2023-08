Luis Miguel anuncia nuevas fechas para su tour 2024

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 10 (EL UNIVERSAL).- Si el 2023 será recordado como el año en el que "El Sol" volvió a brillar, el próximo 2024 podría ser el año que lo consagre como uno de los artistas más importantes de todos los tiempos. Y es que, tras agotar todas las fechas de su Tour 2023, Luis Miguel ha decidido extenderlo por un año más.

Hace tan sólo unos días y a través de sus redes sociales, el cantante sorprendió a sus fans al anunciar que a partir del próximo mes de enero visitará países como Colombia, Venezuela, Costa Rica, Brasil, Ecuador, Estados Unidos, Uruguay, entre otros. Al principio, esta nueva gira estaría conformada por 51 conciertos por todo América, sin embargo, hace tan solo unas horas y ante la petición de sus fans, decidió agregar siete fechas más.

Las nuevas presentaciones de Micky tendrían lugar los días 16 de abril en Los Ángeles, 2 de mayo en El Paso, 16 de mayo en Houston, 19 de mayo en Atlanta, 30 de mayo en Chicago y 9 de junio en Chicago.

Debido a que todas estas nuevas presentaciones serán en el país vecino, algunos usuarios han comenzado a preguntarse si no volverá a México y aunque hasta el momento se desconoce si esto esté dentro de los planes de "El Sol", para no decepcionar a su público mexicano abrió dos nuevas presentaciones.

Además de los conciertos que ya tiene programado para noviembre y diciembre de este año en tierras aztecas, Micky no se quedó con las ganas y les dio la oportunidad a sus fans una última oportunidad para poder verlo en vivo.

A través de las plataformas sociales dio a conocer que despedirá el año a lo grande y arriba del escenario pues se presentará el próximo 31 de diciembre en la Riviera Maya.

Pero por si esto fuera poco, "El Sol" regresará a uno de sus lugares favoritos y que marcaron gran parte de su vida, el puerto de Acapulco, donde se presentará este 27 de diciembre.

Aunque los boletos todavía no salen a la venta y se desconoce el costo, las boleteras han pedido a los seguidores que se mantengan al pendiente de las redes sociales pues es casi un hecho que se agotarán en cuestión de horas.