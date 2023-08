Luis Miguel anuncia Tour 2024, estas son las fechas y ciudades

A-AA+

A pocos días de que Luis Miguel diera por iniciada su gira, el "Sol de México" acaba de dar a conocer que su tour 2023 se ampliará y, además de las 64 fechas que ya están programadas, sumará 50 conciertos más, que tendrá lugar a inicios del próximo año pues, luego de ofrecer sus primeros recitales en Buenos Aires, Argentina, la expectativa de verlo actuar en vivo ha enardecido a todas y todos sus fanáticos pues, quienes ya fueron testigos de su interpretación, aseguran que canta tan bien en vivo que pareciera que está haciendo playback.

Fue el pasado jueves cuando los fanáticos argentinos de Luismi fueron testigos de su regreso a los escenarios, pues fue Buenos Aires la ciudad que el cantante eligió para dar inicio al "Luis Miguel Tour 2023", que rompe con cuatro años sin que el "Sol" se presentara en vivo, por lo que sus seguidores han llevado una serie de actividades en torno a la visita del intérprete de "Ahora te puedes marchar" en su región pues, las integrantes de "Tengo todo excepto a ti" se plantaron fuera del hotel Faena, en el que está actualmente hospedado, para llevarle serenata.

Debido al gran recibimiento que sus fans han demostrado, la semana pasada, el mánager de Luismi, Marcelo Quijoli, dijo a medios de comunicación que era un hecho que el cantante ampliaría el número de conciertos que ofrecería, noticia que se daría a conocer en los días sucesivos, como ya ocurrió, pues hace poco más de una hora, las redes sociales del "Sol" compartieron una imagen en la que se anuncia 50 nuevas fechas del que ya es llamado el "Luis Miguel Tour 2024".

Gira de Luis Miguel sigue en 2024

Fue en abril de 2023 cuando Luismi rompió con la incertidumbre en la que tenía a miles de fanáticos que esperaban con ansias que anunciara las fechas que ofrecería, luego de que entre el 2018 y 2019 se presentará por última vez a través de la gira "México por siempre"; más adelante, entre mayo y junio de este año dio a conocer que ampliaría las fechas de su tour, debido al éxito que produjo la preventa y venta de los boletos que, como pocos artistas, comercializó desde su página oficial.

Ahora, el "Sol de México" acaba de hacer la actualización de la que Quijoli habló hace unos días, en la que el cantante de "La media vuelta" oficializa la ampliación de su gira 2023, la cual continuará en 2024, a pocos días que comience el año. Luismi se tomará una pausa, tras ofrecer 64 conciertos que llegarán a su fin el 18 de diciembre, y poco después de un mes, el 20 de enero volverá a los escenarios para presentarse en República Dominicana, región que eligió para reanudar su tour.

Y aunque Luismi ofrecerá dos fechas más en Argentina, además de las 10 que ofrecerá durante agosto, no anunció ningún nuevo concierto para nuestro país.

¿En qué ciudades de LATAM se presentará?

Enero 20: Santo Domingo, República Dominicana

Enero 23: San Juan, Puerto Rico

Enero 27: Ciudad de Guatemala, Guatemala

Enero 30: San Salvador, El Salavador

Febrero 2: Teguicigalpa, Honduras

Febrero 5: Managua, Nicaragua

Febrero 8: San José, Costa Rica

Febrero 12: Caracas, Venezuela

Febrero 15: Bogotá, Colombia

Febrero 21: Quito, Ecuador

Febrero 24: Lima, Perú

Marzo 2: Santiago, Chile

Marzo 8: Buenos Aires, Argentina

Marzo 14: Córdoba, Argentina

Marzo 16: Montevideo, Uruguay

Marzo 20: Asunción, Paraguay

Marzo 23: Sao Pualo, Brasil

Marzo 28: Santa Cruz Bolivia

¿En qué ciudades de EU y Canadá se presentará?

Abril 4: Seattle, WA

Abril 5: Portland, OR

Abril 7: Sacramento, CA

Abril 11: San Francisco, CA

Abril 13: Fresno, CA

Abril 14: San Jose, CA

Abril 17: Los Angeles, CA

Abril 19: Las Vegas, NV

Abril 20: Glendale, AZ

Abril 25: Palm Desert, CA

Abril 26: Ontario, CA

Abril 28: Salt Lake City, UT

Mayo 2: El Paso, TX

Mayo 4: Laredo, TX

Mayo 5: Austin, TX

Mayo 8: Dallas, TX

Mayo 10: Hidalgo, TX

Mayo 11: San Antonio, TX

Mayo 15: Houston, TX

Mayo 18: Atlanta, GA

Mayo 23: Toronto, CAN

Mayo 24: Montreal, CAN

Mayo 26: Minneapolis, MN

Mayo 30: Chicago, IL

Junio 1: Brooklyn, NY

Junio 2: Uncasville, CT

Junio 5: Orlando, FL

Junio 6: Sunrise, FL

Junio 8: Miami, FL

Junio 12: New Orleans, FL

Junio 14: Nashville, TN

junio 16: Greensboro, NC