Luis Miguel arranca gira, sin disco, con pareja y "sold out"

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 3 (EL UNIVERSAL).- Parecía lejano el día del comienzo de la gira de Luis Miguel, el llamado "Sol de México", cuando se anunciaba a principios de año su regreso a los escenarios, pero este viernes tres de agosto, arranca en la Movistar Arena de Buenos Aires Argentina.

El cantante ha comenzado a aparecer en público después de la larga pausa anónima, y se le ha visto mucho más delgado de cómo terminó su última gira en 2019, además a través de redes sociales se ha dedicado a enviar mensajes a sus fans, en su momento para anunciar las fechas de sus conciertos, o el "sold out" en varios de ellos, como en el show que dará en la Arena Ciudad de México.

----Sin disco

En marzo, gente cercana al cantante apuntaba que habría nuevo disco, como el coautor del libro biográfico de Luis Miguel, Javier León Herrera, quien incluso compartió a El UNIVERSAL que "Luismi" también lanzaría en DVD el final de su última gira filmado en Las Vegas.

Sin embargo, la gira comenzará sin el lanzamiento de una nueva producción, y el público que comenzará a seguir al cantante no podrá presenciar la presentación en directo de nuevos temas, únicamente los ya conocidos por todo el público, como los clásicos, "Ahora te puedes marchar", "La incondicional", entre otros.

----Con pareja

Además del buen estado físico que el cantante ha mostrado, también se ha dejado ver constantemente con la que es actualmente su pareja, la diseñadora Paloma Cuevas, una mujer que el cantante conoce desde que eran niños gracias a la buena relación que mantuvieron los padres de ambos personajes.

Una vez siendo adultos se apoyaron mutuamente en sus proyectos, pero dadas las relaciones que ambos mantenían no se les vinculó hasta que nuevamente se dejaron ver juntos el año 2022.

Pero, fue hasta este 2023 que la revista "Hola!" mostró una serie de fotografías donde se le vio al cantante abrazado de la española y caminando felizmente por las calles de Francia, país a la que fueron por la invitación a la boda de Daniel hijo de la diseñadora Rosa Clará.

----Con Agotado "Sold Out"

Son solo dos fechas de las 66 confirmadas por el artista en las que no han anunciado oficialmente un "Sold Out", la primera de ellas su presentación del 6 de octubre en el Gainbridge Fieldhouse de Indianápolis en Estados Unidos.

La segunda de ellas es la presentación del 26 de octubre en el Paycom Center de Oklahoma City, también en el país norteamericano, sin embargo, todas las demás fechas anunciadas por el cantante están agotadas.

Además de las presentaciones que tendrá en otros 3 países fuera de México, aquí llegará con su Luis Miguel Tour, hasta el 14 de noviembre a Monterrey pasando por la Ciudad de México y Querétaro para cerrar su paso por México en Jalisco el 18 de diciembre del 2023, luego de su paso por Argentina, Estados Unidos y Chile.