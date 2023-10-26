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LUIS MIGUEL SUFRE INCIDENTE EN OÍDO Y PIERNA EN PLENO CONCIERTO

Por El Universal

Octubre 26, 2023 03:00 a.m.
A

DURANTE SU MÁS RECIENTE CONCIERTO EN NUEVA YORK, LUIS MIGUEL TUVO UN PAR DE INCIDENTES QUE NO PUDO DISIMULAR PORQUE OCURRIERON EN PLENO ESCENARIO, FUE CUANDO AL BAILAR, PARECE SUFRIR UN DOLOR EN LA PARTE ALTA DE UNA PIERNA, ASÍ QUEDÓ CONSTATADO EN UN VIDEO. LUISMI PREPARA SU LLEGADA A MÉXICO, DONDE DARÁ SU PRIMER SHOW EN MONTERREY EL 14 DE NOVIEMBRE, PARA DESPUÉS HACER PARADA EL DÍA 20 EN LA ARENA CIUDAD DE MÉXICO, SIN EMBARGO, SUS FANS SE CUESTIONAN SI ESTE DETALLE AFECTARÁ O NO SUS PRÓXIMAS PRESENTACIONES.

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