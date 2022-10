Luis Miguel vuelve con gira para el 2023

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 25 (EL UNIVERSAL).- Luis Miguel vuelve a la música con una serie de conciertos en 2023, así lo reveló Carlos Bremer, el empresario que ayudó al "Sol de México" a reimpulsar su carrera en uno de sus momentos más complicados. De acuerdo con el magnate, el cantante se encuentra preparándose para volver a los escenarios con una gira en que la que interpretará todos sus éxitos.

Ya un hecho, Luis Miguel retomará su carrera como cantante el próximo año, luego de que a través de "Luis Miguel, la serie", conociéramos la faceta más íntima de su pasado. "Ventaneando" estuvo presente en un evento en el que el empresario Carlos Bremer estuvo al lado de un grupo de mujeres emprendedoras para hablar de negocios.

Pese a que el evento no tenía ninguna relación con el mundo artístico, Bremer no pudo resistir hablar acerca de los planes a futuro de Luis Miguel que, actualmente, está dedicando la mayoría de su tiempo a los preparativos para recibir el 2023 con un tour, luego de cuatro años desde la última vez que piso un escenario, cuando se presentó en el Auditorio Nacional.

En ese momento, el "Sol de México" fue muy criticado por el retraso con el que inició el recital y su desempeño, ya que algunos de sus temas los interpretó a medias, por lo que su público se mostró inconforme y muchas y muchos de los presentes lo abuchearon.

Pero tal parece que, en esta ocasión, el intérprete de "Cuando calienta el Sol" está más que listo para regresar y cantar canciones, lo que mejor saber hacer, pues otros de los detalles que compartió Carlos Bremer es que fue el propio Luis Miguel quien se puso en contacto con él para confirmar la noticia que sonaba muy fuerte desde hacía un mes, época en que el empresario aseguró que la gira constaría de 200 conciertos aproximadamente.

"Ya tenía tres años de no hablar con él, hablé con él apenas hace un mes. Estuve cuatro horas hablando con él, cuando estaba en España, y sólo me quería decir que se está preparando con todo y que viene en el 2023 con todo", expuso.

Cabe recordar que fue Bremer quien asistió a Luis Miguel cuando comenzó a perder la aceptación del público por sus constantes fallas en sus presentaciones, motivo por el que el cantante se acercó al empresario para que este lo ayudara a crear un plan en el que su carrera volviera a ser impulsada.

"A él se le apoyo cuando estaba en un punto muy delicado, porque él es otro héroe de México, y de alguna manera había que tratar de salvar eso", expresó Bremer durante el evento.

De esa forma, el empresario fue quien convenció a Luis Miguel de llevar a cabo una serie donde se hablar de su vida, pues esa sería la única manera de volverlo a acercar al público y, no sólo eso, sino para darse a conocer en las nuevas generaciones.

"Toda la vida fue explotado; lo que vieron en la serie no es ni el 40% de lo que vivió", destacó.

Otro de los pormenores de los que habló el magnate fue que estuvo presente en la fiesta de XV años de Emily Cinnamon, la hija de Saúl "el Canelo" Álvarez, y que además se encuentra apoyando a otro famoso cantante, pues Alejandro Fernández le pidió su asesoría ahora que también se dedica a los bienes raíces en su natal Guadalajara.