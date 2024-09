Detención de Luisito Comunica en Metro de Santo Domingo

El popular youtuber mexicano Luisito Comunica, quien cuenta con más de 43 millones de suscriptores en YouTube, fue detenido en el Metro de Santo Domingo, República Dominicana, tras grabar contenido sin la autorización requerida.

El incidente, que fue registrado por ciudadanos y compartido en redes sociales, muestra al creador de contenido siendo escoltado por agentes del Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro (Cesmet).

Luisito, que estaba acompañado por su colega José Castillo, más conocido como Aquaman, había estado explorando y documentando varios lugares del país caribeño. Sin embargo, la visita al metro no estaba prevista en su itinerario original. Ambos influencers decidieron entrar y grabar, lo que provocó la intervención de las autoridades.

Luisito comentó sobre el evento: "No todo bien, nos agarró la policía de una manera que nadie se esperaba". "Escaló a un nivel que no me imaginaba, que nadie se imaginaba, me sacó la macana y todo", explicó el youtuber.

El compañero de Luisito, Aquaman, se mostró molesto por el comportamiento de las autoridades y criticó la falta de educación de los oficiales en sus historias de Instagram. "No importa si eres famoso o no, todos merecen respeto", expresó.

A pesar de las críticas hacia la intervención policial, ambos influencers reconocieron que desconocían la normativa que prohíbe grabar dentro del sistema de transporte sin un permiso escrito.

Según el Manual de Usuarios del Metro de Santo Domingo, está prohibido realizar grabaciones en sus instalaciones con fines no personales sin una autorización formal. Esta regla, diseñada para proteger la seguridad y el buen uso del sistema, ha sido objeto de debate, ya que algunos usuarios en redes sociales consideran que limita la libertad de expresión.

El incidente rápidamente se viralizó, generando opiniones divididas. Mientras algunos defendían la normativa local, otros criticaron el trato que recibió el famoso youtuber. Sin embargo, hasta el momento, no se han revelado más detalles sobre las consecuencias legales de la detención, aunque se espera que las autoridades del metro ofrezcan un informe oficial al respecto.

Luisito Comunica continúa su visita por República Dominicana, asegurando que su objetivo principal era mostrar la belleza del país a su audiencia, y que el incidente no cambiará su percepción positiva del lugar. "Fue una situación incómoda, pero seguimos adelante", afirmó en un reciente video de actualización.