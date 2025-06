Lupita D´Alessio se disculpa con Bobo Producciones por video polémico

CIUDAD DE MÉXICO, junio 23 (EL UNIVERSAL).- La cantante Lupita D´Alessio publicó un video en el que mostraba disgusto con el proceder de Bobo Producciones, la empresa que la representa, afirmando que, luego de las faltas de respeto a las que se ha enfrentado, ya no quería seguir cerca de Ari y Jack, dueños de la productora. Sin embargo, esta mañana se disculpó, reconociendo que cometió un error.

El próximo sábado 28 de junio, "la Leona dormida" tiene una fecha agendada en Xalapa, Veracruz; con respecto a este show, la cantante publicó ayer un video donde, inconforme, informó a sus fans veracruzanos que era posible que no pudiera presentarse, debido a que sus representantes no le daba razón de los detalles del evento.

"Por faltas de respeto, de parte de Bobo Producciones, por no tener informes, por no tener transporte, no tener todos los datos, la logísitica, la comunicación (está) cerrada completamente, hay posibilidades de que no vaya, no sé...", indicó.

La cantante se deslindó de cualquier responsabilidad con respecto a la posible cancelación del show, afirmando que no habría forma que siguiera permitiendo falta de respeto a su persona, motivo por el que expresó que ya no deseaba seguir relacionándose laboralmente con los hermanos Boroboy.

"Yo no soy la responsable, las faltas de respeto a mi persona, eso no lo voy a permitir, yo de esa gente, me quiero alejar, yo no quiero estar con esa gente", precisó.

Esta mañana, Lupita se retractó, reconociendo que habló desde el enojo pues, en realidad, la situación había tenido lugar por la incomunicación con Bobo y no por ninguna falta de respeto, como había aseverado en su video, el cual, generó conversación en redes sociales.

"Estuve mal ayer, yo estaba muy muy enojada y, no es que me justifique, pero no está bien lo que hice; era falta de comunicación y eso creo que no es una falta de respeto, hablé desde el enojo, desde la desesperación", indicó.

Además de confirmar que sí se realizará al concierto de este sábado, pidió disculpas a todo el equipo de Bobo y reconoció que, a través de su actuar, mostró inmadurez.

"Claro que voy a Xalapa, a Ari, a Jack y a toda la gente de Bobo les pido perdón por el enojo, perdón por el comentario tan desafortunado, no medí las consecuencias, esa es la verdad... como bien me lo comentaron, me vi muy inmadura", precisó.