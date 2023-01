Madonna anuncia gira por Norteamérica y Europa

Madonna emprenderá una nueva gira por América del Norte y Europa a partir de mediados de año que será una celebración de los éxitos de la estrella pop, quien a lo largo de su carrera ha colocado 38 canciones en la lista Hot 100 de Billboard.

"Me emociona explorar la mayor cantidad posible de canciones con la esperanza de brindar a mis fans el show que han estado esperando", dijo Madonna en un anuncio de la gira.

"Madonna: The Celebration Tour", respaldada por Live Nation, recorrerá 35 ciudades a partir del 15 de julio comenzando en la Rogers Arena de Vancouver, Canadá. Luego seguirá por Detroit, Chicago, Nueva York, Miami, Los Ángeles, Denver, Atlanta y Boston, entre otras ciudades. Ese tramo finalizará el 7 de octubre en Las Vegas.

La Chica Material cruzará después el Atlántico para 11 espectáculos en Londres, Barcelona, París, Berlín, Milán y Estocolmo, entre otras ciudades, para finalizar en Ámsterdam el 1 de diciembre.

"La cantante destacará su catálogo musical sin par que se extiende por más de 40 años", señala el anuncio de la gira. También "rendirá homenaje a la ciudad de Nueva York, donde comenzó su carrera musical".

La venta de entradas comenzará el viernes 20 de enero

"Music", "Vogue", "Like a Virgin", "Justify My Love", "Like a Prayer", "Live to Tell" y "Papa Don't Preach" son algunas de las canciones de Madonna que han estado en la lista Hot 100 de Billboard.