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MADONNA CRITICA MEDIDAS DE TRUMP VS COMUNIDAD LGBTI

Por EFE

Enero 30, 2025 03:00 a.m.
A

LA CANTANTE MADONNA HA CRITICADO ABIERTAMENTE LAS ÚLTIMAS MEDIDAS APROBADAS POR EL PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS, DONALD TRUMP, QUE AFECTAN AL COLECTIVO LGTBI. “¡ES MUY TRISTE VER A NUESTRO NUEVO GOBIERNO DESMANTELANDO LENTAMENTE TODAS LAS LIBERTADES POR LAS QUE HEMOS ESTADO LUCHANDO Y GANADO A LO LARGO DE LOS AÑOS”, ¡ESCRIBIÓ MADONNA EN SU CUENTA DE X. EN EL MENSAJE AGREGÓ LA BANDERA DEL ORGULLO LGTBI, UN CORAZÓN ROTO Y EL MENSAJE “NO ABANDONEN LA LUCHA!”, ADEMÁS DE UNA FOTOGRAFÍA 

DE SU ROSTRO. LA DIVA DEL POP HA SIDO UNA FUERTE DEFENSORA DE LA COMUNIDAD LGTBI. 

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