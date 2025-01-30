MADONNA CRITICA MEDIDAS DE TRUMP VS COMUNIDAD LGBTI
LA CANTANTE MADONNA HA CRITICADO ABIERTAMENTE LAS ÚLTIMAS MEDIDAS APROBADAS POR EL PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS, DONALD TRUMP, QUE AFECTAN AL COLECTIVO LGTBI. “¡ES MUY TRISTE VER A NUESTRO NUEVO GOBIERNO DESMANTELANDO LENTAMENTE TODAS LAS LIBERTADES POR LAS QUE HEMOS ESTADO LUCHANDO Y GANADO A LO LARGO DE LOS AÑOS”, ¡ESCRIBIÓ MADONNA EN SU CUENTA DE X. EN EL MENSAJE AGREGÓ LA BANDERA DEL ORGULLO LGTBI, UN CORAZÓN ROTO Y EL MENSAJE “NO ABANDONEN LA LUCHA!”, ADEMÁS DE UNA FOTOGRAFÍA
DE SU ROSTRO. LA DIVA DEL POP HA SIDO UNA FUERTE DEFENSORA DE LA COMUNIDAD LGTBI.
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EFE
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