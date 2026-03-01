logo pulso
MADONNA Y ALBERTO GUERRA SE REENCUENTRAN

Por El Universal

Marzo 01, 2026 03:00 a.m.
A
MADONNA Y ALBERTO GUERRA SE REENCUENTRAN

Madonna y Alberto Guerra volvieron a verse y a saludarse en el desfile de Dolce & Gabbana, marca en la que ambos colaboraron recientemente, ahí, la cantante de 67 años saludó de beso en la mejilla al actor de 43 que se encontraba junto a su esposa, la también actriz Zuria Vega, quien fue ignorada por la intérprete de "Like a Virgin".

El momento fue captado en un video que ya circula en redes sociales, Madonna se detuvo a saludar al actor Alberto Guerra previo a tomar su lugar junto Anna Wintour, la editora jefa de "Vogue" Estados Unidos.

Este reencuentro entre el actor mexicano y la artista estadounidense en una pasarela, se suma a los que ya han tenido en el pasado desde 2024, cuando la cantante vio a Alberto en la serie "Griselda", de Netflix y le propuso ser parte de esta sesión fotográfica que desató todo tipo de especulaciones.

Muchos los relacionaron sentimentalmente, sin embargo, Guerra dejó claro que solo se trató de un vínculo creativo que se reforzó cuando Madonna lo invitó a su concierto en Ciudad de México para participar en el segmento "Ballroom". Después estuvieron de nuevo juntos para promocionar fragancias de Dolce & Gabbana. 

