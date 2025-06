Majo Aguilar hospitalizada por crisis gastrointestinal durante el Día del Orgullo LGBT+

Majo Aguilar comparte foto desde el hospital

Domingo, 29 de junio de 2025 10:59 | Espectáculos, Cultura y Estilos | CANTANTE-MAJO AGUILAR

CIUDAD DE MÉXICO, junio 29 (EL UNIVERSAL).- Majo Aguilar alarmó a sus fans con una fotografía donde se encuentra en el hospital, sin embargo, en la publicación aclaró que no se trataba de ningún padecimiento de cuidado, sino de una molestia estomacal.

Mientras miles celebraban el Día del Orgullo LGBT+, la cantante lamentó conmemorar la fecha hospitalizada, debido a una crisis gastrointestinal que la llevó a ser checada por sus médicos.

"Este Pride es muy diferente, siempre me emociono al compartir con la comunidad, un día que es tan especial como hoy, no contaba con que me iba a dar una crisis gastrointestinal, estoy bien, por cierto", precisó.

Pese a su estado delicado, Majo envió un mensaje a sus seguidores, que forman parte de la comunidad, con una pequeña estampa con los colores de la bandera LGBT+, que colocó en el dorso de una de sus manos.

"Y aunque no pude celebrar como acostumbro, los tengo siempre conmigo, como en este sticker y, recuerden, el respeto a todos los seres humanos no está sujeto a opinión".

La intérprete de regional mexicano recibió distintos mensajes de otros personajes del ámbito artístico, como fue el caso de Pati Chapoy, Aída Cuevas, "la Chicuela" y Álex Kaffie, entre otros, quienes le desearon una pronta recuperación.