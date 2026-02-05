logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Momentos del medio tiempo del Super Bowl que se convirtieron en polémicas

Fotogalería

Momentos del medio tiempo del Super Bowl que se convirtieron en polémicas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

MAJO AGUILAR SORPRENDE CON NOVIO

Por El Universal

Febrero 05, 2026 03:00 a.m.
A
MAJO AGUILAR SORPRENDE CON NOVIO

MAJO AGUILAR YA TIENE NOVIO Y PARECE QUE EL AMOR LLEGÓ PARA QUEDARSE. APENAS EN DICIEMBRE DE 2025, LA CANTANTE HABÍA COMENTADO ENTRE RISAS QUE ESTABA ABIERTA A LO QUE LA VIDA LE TRAJERA. LA INTÉRPRETE FUE SORPRENDIDA RECIENTEMENTE POR LA PRENSA EN EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DONDE HABLÓ SOBRE ESTA NUEVA ETAPA EN SU VIDA: "ESTOY CONTENTA, YA EMPECÉ UNA RELACIÓN", DIJO SONRIENTE. AGUILAR TAMBIÉN DETALLÓ QUE SUELE COMPARTIR IMÁGENES CON SU PAREJA EN REDES SOCIALES, AUNQUE PREFIERE RECORTAR SU ROSTRO PARA MANTENER  LA PRIVACIDAD DEL ROMANCE.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Anne Hathaway desafía con alta costura en estreno de El Diablo Viste a la Moda
Anne Hathaway desafía con alta costura en estreno de El Diablo Viste a la Moda

Anne Hathaway desafía con alta costura en estreno de El Diablo Viste a la Moda

SLP

El Universal

La estética de Miranda Priestly marca tendencia en la secuela de El Diablo Viste a la Moda, fusionando moda y cine en una experiencia única.

Julio Iglesias en la mira por investigación migratoria
Julio Iglesias en la mira por investigación migratoria

Julio Iglesias en la mira por investigación migratoria

SLP

El Universal

El Ministerio de Asuntos Exteriores abre inspección sobre condiciones laborales en casa de Julio Iglesias

Sin Bandera celebra 25 años de música con la gira Escenas Tour
Sin Bandera celebra 25 años de música con la gira Escenas Tour

Sin Bandera celebra 25 años de música con la gira Escenas Tour

SLP

EFE

Leonel García y Noel Schajris destacan la importancia de su música balada en su carrera de 25 años.

Majo Aguilar confirma relación amorosa
Majo Aguilar confirma relación amorosa

Majo Aguilar confirma relación amorosa

SLP

El Universal

Majo Aguilar destaca en los Premios Juventud tras su separación de Gil Cerezo