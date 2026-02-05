MAJO AGUILAR SORPRENDE CON NOVIO
MAJO AGUILAR YA TIENE NOVIO Y PARECE QUE EL AMOR LLEGÓ PARA QUEDARSE. APENAS EN DICIEMBRE DE 2025, LA CANTANTE HABÍA COMENTADO ENTRE RISAS QUE ESTABA ABIERTA A LO QUE LA VIDA LE TRAJERA. LA INTÉRPRETE FUE SORPRENDIDA RECIENTEMENTE POR LA PRENSA EN EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DONDE HABLÓ SOBRE ESTA NUEVA ETAPA EN SU VIDA: "ESTOY CONTENTA, YA EMPECÉ UNA RELACIÓN", DIJO SONRIENTE. AGUILAR TAMBIÉN DETALLÓ QUE SUELE COMPARTIR IMÁGENES CON SU PAREJA EN REDES SOCIALES, AUNQUE PREFIERE RECORTAR SU ROSTRO PARA MANTENER LA PRIVACIDAD DEL ROMANCE.
