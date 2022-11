Maluma responde a la polémica con StoriesIG

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 19 (EL UNIVERSAL).- Así como el éxito rodea a Maluma, el cantante de 28 años también ha tenido que lidiar con la crítica y la polémica, el colombiano, que cuenta con más de 60 millones de seguidores en Instagram está dando de qué hablar a horas de que comience el Mundial de Qatar, donde él participará.

Hace unas horas, concedió una entrevista en set de grabación al periodista Moav Vardi, de Israel, éste lo cuestionó sobre la situación de falta de derechos humanos en Qatar y sobre el hecho de que famosas como Shakira y Dua Lipa no aceptaran presentarse en un país donde violentan los derechos humanos, mientras que él sí había aceptado.

"¿Maluma no tiene problema con los derechos humanos en este país?", lo cuestionó.

El colombiano respondió pero habló de la fiesta del futbol y comentó que no entendía por qué el conductor le hacía ese tipo de preguntas.

"Sí, pero yo no lo puedo resolver. Yo vengo aquí para disfrutar de la vida, para disfrutar del futbol, de la fiesta del futbol. No es una realidad para ser envuelto. Estoy aquí para disfrutar de mi música y del futbol".

Ante la insistencia del presentador, Maluma se levantó y se retiró. Aunque su actuar dividió opiniones en redes, el intérprete de "Hawái" hizo una publicación en sus redes en la que dejó clara su postura: él va a Qatar a disfrutar.

"Yo vine a celebrar la fiesta del fútbol, a poner mi bandera y mi cultura en el evento más importante de la historia de los deportes, y a llevar alegría a los rincones del mundo. Esa es mi tarea y mi legado, no voy a cambiar y seguiré haciéndolo con todo el amor del mundo. Si algunos no quisieron venir es su problema, pero yo estoy acá enfrentando la realidad y llevando luz al mundo entero", se lee en su mensaje en el que de fondo aparece él sentado en un sillón frente al espejo.

A Maluma lo han tachado de misógino

Maluma ha sido calificado por muchos como misógino y hasta de hacer apología de la violencia directa hacia las mujeres, la letra de sus canciones han causado discusión en las redes, pues muchas de ellas las clasifican como irrespetuosas.

En 2016, asociaciones feministas señalaron que el tema "Cuatro babys" denigraba a las féminas y las convierte prácticamente en objetos destinados al disfrute sexual del hombre.

La bloguera Laura Pérez Sánchez tildó el tema del cantante como "absolutamente denigrante para el género femenino", por eso pidió en el portal Change.org el retiro del video de Maluma, "Cuatro babys", en YouTube.

"La letra es toda una apología de violencia hacia las mujeres que las describe como meros cuerpos intercambiables y disponibles", escribió por su parte la bloguera Yolanda Domínguez en

The Huffington Post.

A pesar de todo, el cantante usó su cuenta de Instagram para defenderse de las críticas y tratar de enfriar los cuestionamientos que recibe por parte de sus detractoras.

"Por una cosa o la otra siempre te van a juzgar, solo haz lo que te salga del corazón, lo que te haga feliz. Si hablaron de Jesucristo ¿por qué te sorprendes cuando hablan de ti?", escribió entonces en su cuenta de Instagram.

Como en aquél momento, ahora Maluma respondió a la polémica con un TikTok en el que aparece cantando el tema "Tukoh Taka", el cual forma parte de la banda sonora oficial del Mundial; según se indica, el tema refleja el espíritu de la Copa Mundial y será interpretado por la trinitense-estadounidense Nicki Minaj, el colombiano Maluma y la libanesa Myriam Fares en el Parque Al Bidda de Doha en el FIFA Fan Festival, así como posteriormente en las gradas de los estadios de Qatar.