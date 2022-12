Mañanitas a la Virgen, una tradición memorable

A-AA+

Hace 71 años que comenzó la tradición de cantarle "Las Mañanitas" a la Virgen de Guadalupe, un evento que año con año junta a varios famosos para celebrar con los fieles las apariciones de la patrona del Tepeyac.

El evento es televisado desde 1951, cuando el productor Carlos Salinas Saucedo comenzó a transmitir la reunión que un grupo de artistas hacía en la Glorieta de Peralvillo para después caminar hacia la Basílica y cantarle a la Virgen cualquier tipo de canción.

Todo cambió en 1955 cuando el conductor de este programa, Rafael Solana, anunció por error el tema "Las Mañanitas".

"Faltan 10 minutos para la media noche, cuando todo el pueblo de México le va a cantar Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe", expresó Solana ante el desconcierto de los técnicos que improvisaron poniendo un micrófono y un monitor arriba del camión de control remoto de la producción y fue Gustavo Olguín el encargado de organizar al público para que, desde afuera se entonara este tradicional tema.

En ese entonces la Santa Sede no permitía que se hicieran transmisiones desde adentro de la Basílica, pero al siguiente año se creó el acuerdo para llevar a algunos artistas a cantarle a la Guadalupana en su santo.

Lola Beltrán, María Victoria y el organista Juan Torres fueron los primeros en presentarse desde un rincón del recinto religioso, y posteriormente el evento fue cobrando tanta popularidad que los grandes cantantes hacían fila para formar parte de esta celebración, por dos razones: cantarle a la Virgen y porque el programa lo veía todo México.

¿Quiénes serán los encargados de cantar este año?

Para esta noche tan especial, el elenco que preparó Televisa estará encabezado por el cantante de regional mexicano Espinoza Paz, quien tras varios años de ausencia regresa a la televisión para entonar la tradicional canción de cumpleaños a la morenita.

En el evento también estarán varios artistas muy queridos por el público como Lucero, Carlos Rivera, Aracely Arámbula, María Victoria, Daniela Romo, Guadalupe Pineda y la agrupación Caballeros Cantan.

El programa podrá ser visto la noche de este 11 de diciembre por el canal 9 para Televisa, sin embargo, cabe aclarar que esta no será la única televisora que rendirá homenaje a la Virgen, Tv Azteca, así como Multimedios también tendrán sus propios invitados.

Aprovechando la fecha, recordamos los momentos más memorables de este evento:

1. Itatí Cantoral y su inolvidable interpretación de "La Guadalupana"

La actriz se volvió blanco de meses, críticas y burlas cuando en 2016 cantó por primera vez en este evento católico, pero no sólo sorprendió al público por mostrar una faceta musical que poco se conocía de ella, sino porque durante su interpretación hizo algunos tonos exagerados y desatinados de la canción, además por su actitud, muchos consideraron que estaba bajo el influjo de alcohol frente al altar, algo de lo que años después habló ella señalando que simplemente estaba nerviosa.

2. El Buki ganó fama tras cantarle a la Virgen

Uno de los cantantes más populares que se acercó a la oficina de los productores de este evento fue Marco Antonio Solís, ´El Buki´, quien después de su presentación, en 2013, vendió 750 mil discos de su canción.

3. Vicente Fernández fue invitado a ya no presentarse

´El charro de Huentitán´, como fue conocido, tenía la tradición de acudir todos los 12 de diciembre a la Basílica para festejar a la Virgen; sin embargo, cuando su carrera comenzó a despuntar era imposible evitar que los feligreses se distrajeran con su presencia y acaparaba toda la atención del público, causando inconvenientes, por lo que en una ocasión el padre Pelayo le pidió no acudir más en esa fecha.

4. El rap de Alexander Acha

Cuando fue el turno del hijo de Emmanuel de cantarle a la Virgen, él eligió hacer una versión propia con una velocidad más rápida que parecía ser un rap, incluso añadió un fondo musical un tanto parecido al sonido del reggaetón, lo cual fue considerado por los fieles como una falta de respeto y recibió fuertes críticas.

5. La traición de Erika Buenfil a Televisa

La actriz sorprendió al público cuando en el 2020 se anunció su participación como conductora de "Las mañanitas a la Virgen" que se transmiten por TV Azteca, pues durante toda su carrera había sido una de las actrices más clásicas y fieles de la empresa competencia: Televisa.