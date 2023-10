MARAVILLADO

MORELIA, MICH. - El actor estadounidense Willem Dafoe consideró la noche del domingo que el cine se encuentra en la sangre mexicana.

La estrella de las películas “Pelotón”, “Spider-Man” y “La última tentación de Cristo” recibió la noche de este domingo el premio a la Excelencia Artística por parte del Festival Internacional de Cine de Morelia, ante una sala repleta de fans.

“La selección de películas en este festival es grandiosa, lo que el cine necesita para mantenerse saludable, es festivales como éste”, indicó al momento de recibirlo.

“El cine está en la sangre de la gente de México, es maravilloso ver estas salas completamente llenas”, añadió.

La escultura es una obra de Javier Marín y sólo se da aquellas personas con destacada trayectoria en el mundo del cine.

Dafoe, de 67 años, es un viejo conocido del certamen realizado en la capital mexicana, siendo esta su tercera ocasión en él. En 2016 aprovechó su estancia para un viaje a Pátzcuaro donde hizo sus propias tortillas.

Y profesionalmente rodó en Real de Catorce, San Luis Potosí, el título “Opus Zero” en donde interpretó a un hombre que buscaba encontrar algo de sí mismo.

“Me encanta estar en México, he venido aquí, he trabajado aquí y me encanta la hospitalidad de este festival y la gente”, indicó.

Luego del reconocimiento se proyectó el título de “Poot things”, en la cual actúa, pero de la que tampoco habla debido a la huelga que el sindicato estadounidense de actores sostiene desde hace más de tres meses.