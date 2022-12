María José ayuda a señora a encontrar su domicilio y la invita a comer

A-AA+

La cantante María José se encontró a una señora mayor vagando por las calles de la Ciudad de México y se acercó para auxiliarla, documentando todo el suceso a través de su Instagram.

Se trataba de una mujer llamada Leticia Sotelo de Álvarez que pedía, en principio, un taxi a la calle Lieja, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, en la zona centro de la Ciudad de México.

En vista de que la cantante no quería dejar sola a Leticia, se dispuso a escoltar su recorrido en taxi. Una vez que llegaron, "La Josa" invitó a comer a la señora, y sometieron a Sotelo a una valoración médica donde aclararon que su salud era buena, a pesar de su demencia senil.

Después de llegar a Chapultepec, surgió otro problema: la mujer no encontró su casa, puesto que ella no residía en Chapultepec.

Más adelante, María José aclaró que se trataba de una confusión, ya que en un principio, lo que la mujer mayor intentaba decir era que necesitaba llegar a Chapultepec, para tomar un camión a su casa en Pantitlán.

Leticia se negaba a tomar un taxi o ser llevada por la patrulla de la Policía de Género a Pantitlán, debido a que insistía en querer tomar el transporte. "No la podemos obligar, aunque tenga demencia", comentó angustiada María José.

Al negarse a la ayuda, María José subió a la señora al transporte y pidió a los pasajeros que la ayudaran a encontrar su casa si pasaban por las calles 1 y 2 en Pantitlán. Al final, Josa compartió fotos en donde se observa que Leticia logró llegar sana y salva a su casa.