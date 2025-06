María Sorté: de Harfuch a Sorté, la transformación de un nombre artístico

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La actriz María Sorté, una de las figuras más conocidas del cine y la televisión mexicana, reveló en entrevista con Yordi Rosado la historia detrás de su nombre artístico y cómo, irónicamente, hoy su apellido real es lo que más la identifica frente al público.

Al inicio de su carrera, la protagonista de "Las hijas de la señora García"-cuyo nombre es María Harfuch Hidalgo- usaba su apellido real. Sin embargo, en una de sus primeras fotonovelas, los productores le advirtieron que no funcionaría.

"Me puse María Harfuch en las primeras cosas que hice, pero en una fotonovela me dijeron: 'qué horror de apellido, nadie se lo va a aprender, vamos a cambiarlo' y acepté", contó.

Entre las opciones que se barajaron estaban usar su segundo apellido, Hidalgo, o incluso adoptar un nombre completamente nuevo; pero finalmente, quedó "Sorte", que en italiano significa suerte. La actriz lo aceptó, y con el tiempo la prensa comenzó a escribirlo como "Sorté", como hasta hoy es conocida.

"Lo agradezco, pero no fue algo que yo buscara, así se quedó2, agregó.

Pero hoy, décadas más tarde, el apellido que alguna vez evitó se ha vuelto parte central de su reconocimiento público, gracias a la popularidad de su hijo, el actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

"Antes les costaba trabajo pronunciar mi apellido, pero ahora ya es famoso. Ya no me dicen María Sorté, ahora me dicen 'usted es la mamá de...'", dijo entre risas. En redes sociales, incluso, los usuarios han empezado a llamarla con humor "la suegra de México".

La actriz también habló sobre el padre de sus hijos, el político priista Javier García Paniagua, a quien conoció en una obra de teatro. En ese momento ella tenía pareja, pero tras descubrir una infidelidad, retomó el contacto con Javier, quien más adelante se convertiría en su esposo y en el padre de Omar y Adrián.

"Me enamoré de su manera de ser, su inteligencia y su humanidad", recordó la actriz sobre el inicio de esa relación.