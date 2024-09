Confirmado: Marilyn Manson y Simple Plan encabezan el Festival Machaca

Después de que en su última edición acontecieran una serie de eventos desafortunados que, dejaron muy inconformes a las y los asistentes al Festival Machaca, sus organizadores ya anunciaron fecha para su nueva entrega, así como los músicos que se presentarán en ella que, en esta ocasión, a diferencia de lo que ha sucedido en años pasados, se presentarán sólo bandas y cantantes de rock.

Con Marilyn Manson liderando el cartel, los organizadores del Machaca Fest disiparon las dudas de si el evento volvería a llevarse a cabo, esto debido a que, anualmente, se organiza en junio y, este año, no ocurrió así.

El Machaca siempre se había llevado de forma exitosa, hasta que en junio 2023, Ismael "Melo" Montoya, su organizador, dio a conocer que Korn, una de las bandas más esperadas del festival no se presentaría, pues cancelaron su participación de forma inesperada, a sólo un par de horas de que tuvieran que subir al escenario, debido a que, aparentemente, su avión tenía algunas fallas.

En principio, Montoya no quiso dar a conocer ningún detalle de los hechos, días más tarde acusó al grupo de mentir, sugiriendo que nunca tuvieron la intención de presentarse en el Machaca, pese a que ocho meses antes del evento pagó a la banda por adelantado y en su totalidad.

Esto generó que el festival cobrara mala fama, tras 11 años de haberse realizado sin ningún percance.

Y aunque Melo nunca explicó si la cancelación de Korn, y la molestia de miles de fanáticas y fanáticos que pagaron para verlos tocar, tuvo que ver con el retraso de su edición 2024, el anuncio de que sí se organizaría este año tardará cinco meses más en llegar.

Este año se llevará a cabo el próximo 30 de noviembre y no en junio como se realizaba antes.

De hecho, ese no será el único cambio, sino que el Parque Fundidora dejará de ser su sede y, en cambio, se llevará a cabo en Guadalupe, un municipio de Nuevo León.

Montoya dio la noticia desde hace unos días, pero fue hasta esta mañana que se dio a conocer qué músicos formarán parte de la primera edición, dedicada completamente al rock.

"Here we go again (Aquí vamos de nuevo), la espera fue larga, pero cada acorde valdrá la pena, raza. Bienvenidos al renacer del Machaca Fest", escribió el empresario.

En el cártel podemos ver el nombre de Marilyn Manson, y la presencia de grandes bandas como Limpbizkit, Simple Plan y Hoobastank.

El cartel también muestra un espacio para un grupo sorpresa, que no se sabe cuándo será anunciado.

La venta de boletos para asistir el festival será a partir de este viernes desde las 10:00 horas.