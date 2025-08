Mario Morán, el actor que conquistó al público con su interpretación de Pedro Infante

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- A Mario Morán quizá la gente no lo reconoce por su nombre, pero tan pronto le "ponen" mentalmente bigote y un sombrero de charro, se dan cuenta que tienen frente a sí a quien hace dos años interpretó al icónico Pedro Infante en una bioserie.

Al actor no le incomoda eso. De hecho, lo agradece. Porque desde que salió "Se llamaba Pedro Infante" en Vix, el trabajo no le ha faltado tampoco.

"Juana la virgen", "Monteverde", aún en grabaciones y la cinta "El hilo rojo" ha venido en fila para su filmografía.

"Las personas no me relacionaban con personajes y justo esto que ha pasado es una bendición. Era un proyecto que sabía sería reflector, que era foco y de poder demostrar el talento que tenía. Pero también era un volado, bastante difícil, porque Pedro es un ídolo, alguien intocable en el colectivo de la gente y que dijera que nadie lo tocara. Yo desde un inicio supe que no quería ser como él (en la producción)", recuerda.

Aún hoy, incluso miembros de la comunidad audiovisual mexicana, le dicen "Pedrito" y él les responde con algún gesto del intérprete de "Amorcito corazón" y a veces canta algo breve.

"Ahora en la industria ese trabajo es una referencia a lo que puedo hacer", destaca.

Con ese antecedente Mario es visto desde el jueves pasado en "Pecados inconfesables", serie de drama y thriller disponible en Netflix, en el que una mujer con un esposo controlador encuentra consuelo y venganza en una aventura con un hombre más joven, pero con varias consecuencias.

El actor da vida al guardaespaldas del marido (Erik Hayser) y sostiene cierta relación con la hija de éste (Ana Sofia Gatica).

"Es como la mano derecha del hombre, es el que da seguridad. Es un cargo que antes tenía su papá y ahora él lo hereda, pero conoce y crece con esa familia", comenta Morán.

Zuria Vega ("En las buenas y en las malas") y Andrés Baida ("Como agua para chocolate") encabezan el reparto en esta creación de Leticia López Margalli y Guillermo Ríos.

"Tiene tintes medio melodramáticos, sobre todo por la tensión, es como de estos nuevos géneros que mezclan la telenovela (original), con thriller erótico, con cosas así", considera.