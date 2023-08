Martinoli confiesa Yordi Rosado que Luis García no es su amigo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 3 (EL UNIVERSAL).- Sin lugar a dudas, la dupla conformada por Christian Martinoli y Luis García es una de las más importantes en la industria del periodismo deportivo. Sus narraciones y comentarios en las transmisiones de futbol mexicano acompañan a millones de mexicanos cada fin de semana y aunque parezca que son grandes amigos... No lo son.

Al menos eso confesó Martinoli en una entrevista con Yordi Rosado.

Martinoli y el 'Doctor' llevan años siendo la dupla principal de las transmisiones de futbol mexicano en TV Azteca. Su estilo único hizo que millones de mexicanos elijan ver los partidos con ellos en lugar de ver otros canales y, por supuesto, juntos comparten un sinfín de anécdotas y, aunque no hay peleas significativas entre ellos o un motivo de "fuerza mayor", no existe un lazo real de amistad entre ellos.

"Luis y yo no somos amigos, somos grandes socios, somos súper cuates del trabajo. No nos frecuentamos fuera del trabajo, porque convivimos tanto que hay momentos que no nos queremos ver y cuando nos vemos nos reímos mucho, nos divertimos, nos tiramos carrilla, pero en cuanto llegamos de un avión a la Ciudad de México: 'cuídate' y hasta que tenemos otro llamado", reveló Martinoli con Yordi Rosado.

Asimismo, el cronista confesó que antes de que existiera una buena relación entre ellos, a él "le cagaba" el exfutbolista de la Selección Mexicana. De hecho, se debe al tiempo en el que Martinoli era reportero y García jugador.

"Luis venía del Atlético de Madrid, salía en la revista Eres, salía con Paco Stanley, era un rockstar. Me ninguneaba y se iba, me ca…, era insoportable. Ya cuando entró al canal, entró con mucha humildad. Él incursionaba a un lugar en donde era un novato y no sabía, era todo distinto. Con Luis teníamos que era una ultra figura, él quería aprender y yo ya tenía más experiencia que él, se fue dando una conexión, nos fue invitando a su casa, hacíamos reuniones los viernes en su casa".