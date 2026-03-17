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Mauricio Ochmann enfrenta denuncia por despojo en Morelos

La Fiscalía General de Morelos implementó medidas de protección para la denunciante afectada.

Por El Universal

Marzo 17, 2026 08:44 p.m.
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Mauricio Ochmann enfrenta denuncia por despojo en Morelos

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 17 (EL UNIVERSAL).- Mauricio Ochmann podría estar involucrado en un serio problema legal luego de que se diera a conocer que existe una denuncia en su contra en Morelos.

Denuncia y acusaciones contra Mauricio Ochmann

De acuerdo con información publicada por el conductor Paco Zea en redes sociales, la demandante es una mujer de la tercera edad y acusa al actor de presunto despojo y daños a su casa, además de amenazas.

Los hechos, según los documentos legales, habrían ocurrido en la zona residencial de Amatlán de Quetzalcóatl, en Tepoztlán, luego de que Ochmann comenzara con las renovaciones que la casa que tiene el complejo.

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Como parte de los arreglos, según el relato de la mujer, el actor adquirió un terreno contiguo que no forma parte del residencial y mandó demoler el muro perimetral; además de instalar un acceso exclusivo para su domicilio, lo que derivó en daños a su propiedad.

La afectada, que es paciente oncológica, asegura que las modificaciones de Ochmann le han impedido el ingreso a su hogar, por lo que decidió acudir a la Fiscalía General del Estado de Morelos y tomar acciones legales.

Medidas de protección y seguimiento oficial

Por si esto fuera poco, también se habla de la intervención de personal armado y una supuesta actitud prepotente por parte del histrión, lo que habría generado preocupación en la mujer.

Por su parte, la Fiscalía implementó medidas de protección para garantizar la integridad y el acceso de Ingrid Margarita a su vivienda. Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fueron asignados para brindar vigilancia y apoyo en el inmueble afectado.

Hasta la noche de este martes, Ochmann no ha dado ningún tipo de declaración respecto al caso; sin embargo, las investigaciones siguen su curso.

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