logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Fotogalería

Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

McDonald's México lanza Cajita Feliz con El Chavo del 8

La cadena de comida rápida presentó una edición especial con libros y juguetes de El Chavo del 8.

Por El Universal

Febrero 23, 2026 05:54 p.m.
A
McDonalds México lanza Cajita Feliz con El Chavo del 8

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- La cadena de comida rápida

McDonald's México
lanzó el pasado 21 de febrero algunas pistas de lo que podría traer su nueva colaboración para la

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Cajita Feliz, lo que levantó gran expectativa entre los clientes y comensales.
El sábado compartió una imagen en su cuenta oficial en Instagram, en la que se ve la característica Cajita Feliz junto a una hamburguesa y una velita que lleva las iniciales CH. "Fue sin querer queriendo que te ganaste nuestros corazones para siempre. ¡Feliz cumpleaños, Chespirito!", escribieron.
Posteriormente, publicaron un video conmemorativo protagonizado por María Antonieta de las Nieves, quien da vida al personaje de "La Chilindrina", en la serie de televisión mexicana "El Chavo del 8", hija única del inquilino del departamento 72, "Don Ramón".
En el video, la actriz lee un pequeño cuento bajo un tono nostálgico. La historia se centra en un tierno episodio entre "Don Ramón" y "La Chilindrina", la cual retrata el deseo de la pequeña y alegre niña por ayudar económicamente a su padre.
Esta colaboración emociona tanto fanáticos de la producción televisiva como a coleccionistas, pues la edición de esta Cajita Feliz traerá como juguete especial, los libros de "El Chavo del 8", con historias divertidas y conmovedoras que sin duda ofrecerán tardes entretenidas a los niños y niñas.
La iniciativa por hacer realidad esta colección surgió con motivo del natalicio de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como "Chespirito", quien nació un 21 de febrero de 1929 en la Ciudad de México. "Una fecha que marcó a muchas generaciones en Latinoamérica ¿verdad?", dijo María Antonieta.
Los 10 libros de cuentos y actividades interactivas con las versiones animadas de los personajes de "El Chavo del 8" llegarán a todas las sucursales nacionales en los próximos días. Aunque no se ha dado a conocer el costo de esta edición, se estima que se mantenga en su rango habitual.
El precio de una Cajita Feliz suele rondar entre los 99 y 129 pesos mexicanos. Según lo compartido en otros países de Latinoamérica como Perú o Ecuador, la Cajita Feliz estará tematizada, con la forma de las tablas de madera del característico barril de "El Chavo del 8".
Como era de esperarse los usuarios recibieron esta noticia con cariño y calidez en redes sociales. Algunos de los comentarios en las publicaciones fueron: "Gracias por hacer de mi niñez algo, tan feliz viéndolos", "Amo que le estén dando el reconocimiento que se merece después de tantos años".

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    McDonalds México lanza Cajita Feliz con El Chavo del 8
    McDonalds México lanza Cajita Feliz con El Chavo del 8

    McDonald's México lanza Cajita Feliz con El Chavo del 8

    SLP

    El Universal

    La cadena de comida rápida presentó una edición especial con libros y juguetes de El Chavo del 8.

    BAFTA y BBC se disculpan por insulto racista en gala
    BAFTA y BBC se disculpan por insulto racista en gala

    BAFTA y BBC se disculpan por insulto racista en gala

    SLP

    AP

    La Academia Británica y la BBC reconocieron el impacto del insulto racista involuntario durante la ceremonia.

    Fuerzas especiales confirman muerte de Nemesio Oseguera en Jalisco
    Fuerzas especiales confirman muerte de Nemesio Oseguera en Jalisco

    Fuerzas especiales confirman muerte de Nemesio Oseguera en Jalisco

    SLP

    AP

    Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla

    Adrián Marcelo genera polémica tras muerte de El Mencho
    Adrián Marcelo genera polémica tras muerte de El Mencho

    Adrián Marcelo genera polémica tras muerte de El Mencho

    SLP

    El Universal

    El comediante Adrián Marcelo causó controversia con sus mensajes en redes sociales tras la muerte de Nemesio Oseguera, líder del CJNG.