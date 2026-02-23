McDonald's México lanza Cajita Feliz con El Chavo del 8

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- La cadena de comida rápida

el pasado 21 de febrero algunas pistas de lo que podría traer su nueva colaboración para la

, lo que levantó gran expectativa entre los clientes y comensales.El sábado compartió una imagen en su cuenta oficial en, en la que se ve la característicajunto a una hamburguesa y una velita que lleva las iniciales CH. "Fue sin querer queriendo que te ganaste nuestros corazones para siempre. ¡Feliz cumpleaños,!", escribieron.Posteriormente, publicaron unprotagonizado por, quien da vida al personaje de "", en la serie de televisión mexicana "El Chavo del 8", hija única del inquilino del departamento 72, "".En el video, la actriz lee un pequeñobajo un tono nostálgico. La historia se centra en un tierno episodio entre "" y "", la cual retrata el deseo de la pequeña y alegre niña por ayudar económicamente a su padre.Esta colaboración emociona tantode la producción televisiva como a, pues la edición de estatraerá como juguete especial, los libros de "El Chavo del 8", con historias divertidas y conmovedoras que sin duda ofrecerán tardes entretenidas a los niños y niñas.La iniciativa por hacer realidad esta colección surgió con motivo delde, mejor conocido como "", quien nació un 21 de febrero de 1929 en la Ciudad de México. "Una fecha que marcó a muchas generaciones en Latinoamérica ¿verdad?", dijo María Antonieta.Losde cuentos ycon las versiones animadas de los personajes de "El Chavo del 8" llegarán a todas lasen los próximos días. Aunque no se ha dado a conocer el costo de esta edición, se estima que se mantenga en su rango habitual.Elde unasuele rondar entre losmexicanos. Según lo compartido en otros países de Latinoamérica como Perú o Ecuador, laestará tematizada, con la forma de las tablas de madera del característico barril de "El Chavo del 8".Como era de esperarse losrecibieron esta noticia con cariño y calidez en. Algunos de los comentarios en las publicaciones fueron: "Gracias por hacer de mi niñez algo, tan feliz viéndolos", "Amo que le estén dando el reconocimiento que se merece después de tantos años".