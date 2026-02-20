MEL GIBSON RUEDA ´LA PASIÓN DE CRISTO´

El cineasta Mel Gibson ha regresado a la ciudad italiana de Matera (sur) para rodar la secuela de ´La pasión de Cristo´ (2004), ahora acompañado por el exarzobispo Carlo Maria Viganò, excomulgado en 2024 por no reconocer al papa Francisco.

La cinta ´The resurrection of the Christ´ (La Resurrección de Cristo, en español) se rueda hoy y mañana en el mismo escenario pedregoso de su primera entrega de hace más de veinte años, Matera, y tiene previsto su estreno en 2027, según avanzan los medios.

La grabación tiene lugar en el parque de la Murgia, una vasta área natural protegida de colinas rocosas y cuevas que, por su aspecto, ya sirvió de escenario para otras producciones sobre Jesús de Nazaret, desde una parte de la ´Pasión´ de Gibson hasta ´Il Vangelo secondo Matteo´ (1964) de Pier Paolo Pasolini.