MEL GIBSON RUEDA ´LA PASIÓN DE CRISTO´

¡CELEBRAN FELICES!

Por EFE

Febrero 20, 2026 03:00 a.m.
El cineasta Mel Gibson ha regresado a la ciudad italiana de Matera (sur) para rodar la secuela de ´La pasión de Cristo´ (2004), ahora acompañado por el exarzobispo Carlo Maria Viganò, excomulgado en 2024 por no reconocer al papa Francisco.

La cinta ´The resurrection of the Christ´ (La Resurrección de Cristo, en español) se rueda hoy y mañana en el mismo escenario pedregoso de su primera entrega de hace más de veinte años, Matera, y tiene previsto su estreno en 2027, según avanzan los medios.

La grabación tiene lugar en el parque de la Murgia, una vasta área natural protegida de colinas rocosas y cuevas que, por su aspecto, ya sirvió de escenario para otras producciones sobre Jesús de Nazaret, desde una parte de la ´Pasión´ de Gibson hasta ´Il Vangelo secondo Matteo´ (1964) de Pier Paolo Pasolini.

Muere Eric Dane, actor de Grey's Anatomy, a los 53 años

El Universal

La familia de Eric Dane confirmó su deceso y destacó el apoyo de sus seres queridos en sus últimos días.

Ganadores Oscar 2024 serán presentadores en ceremonia del 15 de marzo

AP

Adrien Brody, Mikey Madison, Kieran Culkin y Zoe Saldaña serán presentadores en la ceremonia.

Sergio Mayer justifica su ingreso a La casa de los famosos México

El Universal

El actor y diputado explicó que su participación busca fortalecer la cultura latina en EE.UU.

Alfonso Obregón pide condiciones para doblar Shrek 5 en México

El Universal

El estreno de Shrek 5 en junio de 2027 genera expectativa mientras crecen las negociaciones con actores de doblaje.