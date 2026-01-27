logo pulso
´MERCY´ DESBANCA A AVATAR

Por EFE

Enero 27, 2026 03:00 a.m.
A
´MERCY´ DESBANCA A AVATAR

´Mercy´, el film de ciencia ficción protagonizado por Chris Pratt, recauda 11,1 millones de dólares en los cines de Estados Unidos y Canadá en su debut y desbanca a ´Avatar´, que ha permanecido cinco semanas como la película más taquillera, según datos de Box Office Mojo.

La recaudación en el mercado internacional de ´Mercy´ ascendió a 11,6 millones de dólares en 80 mercados, lo que eleva su recaudación global a casi 22,8 millones de dólares, según señala el medio Variety.

El film es el primer gran estreno del año para Amazon MGM Studios en lo que va de 2026 y ha conseguido malas críticas: una calificación de ´B-´ en las encuestas de CinemaScore y un promedio del 20 % en Rotten Tomatoes.

La trama se desarrolla en un futuro cercano cuando un detective (Pratt) es juzgado por el supuesto asesinato de su esposa y una jueza de inteligencia artificial será la encargada de determinar su destino.

Ticketmaster detalla la venta de boletos para los conciertos de BTS en México y su postura contra la reventa ilegal.

Claudia Sheinbaum envía carta diplomática a Corea del Sur para pedir más conciertos de BTS en México. ARMY busca claridad en la compra de boletos.

Las quejas de los fans de BTS se multiplican en redes sociales tras la preventa de boletos por Ticketmaster, ¿qué sucedió realmente?

Super Mario Galaxy: La película sorprende con la incorporación de Yoshi, el querido dinosaurio de Nintendo, como parte del equipo de Mario y Luigi.