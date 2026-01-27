´MERCY´ DESBANCA A AVATAR

´Mercy´, el film de ciencia ficción protagonizado por Chris Pratt, recauda 11,1 millones de dólares en los cines de Estados Unidos y Canadá en su debut y desbanca a ´Avatar´, que ha permanecido cinco semanas como la película más taquillera, según datos de Box Office Mojo.

La recaudación en el mercado internacional de ´Mercy´ ascendió a 11,6 millones de dólares en 80 mercados, lo que eleva su recaudación global a casi 22,8 millones de dólares, según señala el medio Variety.

El film es el primer gran estreno del año para Amazon MGM Studios en lo que va de 2026 y ha conseguido malas críticas: una calificación de ´B-´ en las encuestas de CinemaScore y un promedio del 20 % en Rotten Tomatoes.

La trama se desarrolla en un futuro cercano cuando un detective (Pratt) es juzgado por el supuesto asesinato de su esposa y una jueza de inteligencia artificial será la encargada de determinar su destino.

