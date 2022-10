"Merlina": Esta es la fecha de estreno y el tráiler completo

Sociedades secretas, librerías ocultas y... monstruos, ese es el ecosistema perfecto para Merlina, la única hija de la familia Adams. Así lo revela el tráiler completo de la serie de Tim Burton que hoy fue estrenado en vivo desde el escenario Empire en el New York Comic Con.

El personaje interpretado por la actriz estadounidense, de ascendencia mexicana, Jenna Ortega surgió en 1964 en la telecomedia basada en las caricaturas de Charles Adams y ahora tendrá su propia producción para explorar en la retorcida mente de la adolescente amante del terror.

La serie ha sido una de las más esperadas del 2022 desde que se anunció en junio de este año. Ahora, además de imágenes exclusivas sobre lo que se verá en la trama, Netflix también reveló la fecha de estreno: el 23 de noviembre, justo en el mes del terror y Halloween.

¿De qué va?

Merlina es el integrante de la macabra familia con las ideas más retorcidas, pero además es hábil e inteligente. Ahora tendrá que emplear sus mejores trucos para lidiar con la adolescencia en una gótica academia llamada Nevermore.

"Nevermore sigue siendo un lugar donde las preguntas están alejadas de las respuestas y no descansaré hasta encontrar la verdad", dice Merlina en el nuevo tráiler.

Además la joven tendrá que enfrentar a un misterioso asesino que está relacionado con el oscuro pasado de sus padres, para ello contará con un aliado: su tío Lucas.

Otra de las nuevas revelaciones es que será el actor Fred Armisen (Saturday Night Live) quien de vida al icónico Lucas Adams. Él también aparece caracterizado en el adelanto.

Burton también es productor de la serie que en el elenco también incluye a actores como Gwendoline Christie (Larissa Weems), Jamie McShane (Sheriff Galpin) y Percy Hynes White (Xavier Thorpe). Además contará con la participación especial de Catherine Zeta-Jones com Morticia Addams y Luis Guzmán en el papel de Gomez Addams.

La historia que comenzó en televisión en la década de los 60 se ha llevado al cine al menos 4 veces, mientras que la famosa familia ha tenido apariciones en series e incluso su propia versión animada.