MERYL STREEP Y SU ESPOSO LLEVAN SEIS AÑOS SEPARADOS

Meryl Streep y su esposo Don Gummer, con quien llevaba 45 años de matrimonio, están separados desde hace seis años, así lo confirmó “People”; la actriz de 74 fue captada con su anillo de bodas en España, donde recibió el Premio Princesa de Asturias, sin embargo, la información de la separación está confirmada.

La revista asegura que la pareja concluyó con su relación en silencio desde hace seis años: “Don Gummer y Meryl Streep han estado separados durante más de 6 años y, aunque siempre se cuidarán el uno al otro, han elegido vidas separadas”, informó la fuente a “People”.

No han sido vistos juntos desde la entrega de los Oscar 2018, la actriz de “Only Murders in the Building” se casó con Gummer seis meses después de conocerlo, a través del hermano del actor; Streep, entonces, acababa de concluir su relación con el actor John Cazale, quien murió de cáncer de pulmón.

La noticia sorprendió a los seguidores de una de las actrices más importantes a nivel mundial, y se mantuvo en secreto como lo ocurrido entre Jada Pinkett Smith y Will Smith, quienes llevan “vidas completamente separadas” desde 2016, así lo reveló la actriz en una entrevista con la cadena NBC.