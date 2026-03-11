MICHAEL JACKSON TRÁILER SOBRE SU PELÍCULA

Comienza la cuenta regresiva para el estreno de "Michael", la película sobre la vida de Michael Jackson y Lionsgate, la compañía cinematográfica que la produce acaba de lanzar un tercer tráiler de la cinta que da cuenta del ascenso del cantante, desde sus inicios en los Jackson 5, hasta ser reconocido como "el Rey del pop".

La película de Michael Jackson, dirigida por Antoine Fuqua y escrita por John Logan, por fin verá la luz. El 24 de abril llegará a los cines y, ni la evidente desaprobación de Paris, la hija del cantante detendrá a Lionsgate que, desde hace siete años, planeaba llevar esta historia a la pantalla grande.

Durante el adelanto, como ocurrió con los dos tráilers pasados, se muestra al cantante, nacido en Gary, Indiana, cuando apenas era un niño y su familia descubre su gran talento como intérprete. "Sólo un pequeño niño de Gary, ¿quién iba a pensarlo?", se escucha decir al narrador, mientras una secuencia y otra se suceden, con imágenes de Juliano Krue Valdi, el actor que da vida a Michael en su faceta infantil, siendo descubierto por un productor que espeta: "Nunca escuché una voz como la tuya".