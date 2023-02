Michelle Rodríguez responde a críticos: "la gordofobia existe"

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 1 (EL UNIVERSAL).- La actriz Michelle Rodríguez se convirtió en tendencia al aparecer en la portada de una famosa revista de moda, algo que ella misma calificó como un sueño hecho realidad.

Aunque la noticia fue celebrada por sus poco más de 1 millón de seguidores, incluso le agradecieron por abrir las puertas de la inclusión en México; pero, estos no fueron los únicos mensajes que la comediante también recibió, a la par, le llovieron las críticas y burlas de quienes consideraron que su tipo de cuerpo no es el indicado para este tipo de publicaciones ya que, según ellos, "romantiza la obesidad".Ante la cantidad de ataques, Michelle decidió romper el silencio y, a través de un video que compartió en su canal de YouTube, mandó un mensaje de amor propio y sobre todo de respeto hacia los demás.Mich, como es llamada de cariño, inició agradeciendo a todos aquellos que, lejos de una talla, han podido ver en ella un ejemplo a seguir; sin embargo, también tocó el tema de sus detractores y fue mucho más allá al asegurar que la gordofobia no es un tema de moda, sino una realidad que cada vez se hace más presente en nuestra sociedad."La gordofobia es algo que existe y que en nuestro país no tenemos ni mínimamente platicado. En los últimos días, la gente ha hablado de mi persona con adjetivos muy feos. Dicen que no me veo bien, que estoy gorda y que esto (señalando la revista) no debe pasar, que estamos romantizando la obesidad, que qué asco", dijo.Según su relato, cada uno de estos señalamientos la llevaron a cuestionarse lo qué está mal con el mundo, pues no demeritan su trabajo ni su carisma y mucho menos su talento, la hacen menos como persona por el simple hecho de no cumplir con cierto tipo de estándares: "Así como me veo, hago un montón de cosas. El reconocimiento de mi trabajo es importante y si estoy ahí, es porque ahí merezco estar. También cuestionan mi belleza, creo que la belleza es subjetiva. Mi cuerpo es este y es bello, es útil y trabaja para hacerme sentir cómoda. Por eso lo amo y atesoro", agregó.Durante los casi nueve minutos que dura el clip, Rodríguez detalló que, más que preocuparse por los supuestos problemas de salud que sufren las personas con obesidad, lo que intentaron fue ridiculizarla; afortunadamente su mente y su corazón son lo suficientemente fuerte para no permitir que nada la impacte de manera negativa.

"Si les preocupa mi salud, les pido que se cuestionen dos veces antes de hacer un comentario agresivo, porque mi salud mental también es importante y hay gente que pierde la vida por comentarios como los que están haciendo. No está bien hablar de un cuerpo ajeno. Habito en un cuerpo grande y no me avergüenza, lo cuido, lo honró, lo respeto y lo disfruto. Este cuerpo me ha llevado a cumplir mis sueños".

Por último, pidió terminar con los mensajes de odio y aconsejó a quienes, al igual que ella han sido atacados, no creer en la opinión de nadie más que en la propia: "Todas las personas somos válida por el simple hecho de existir y si estás leyendo estos comentarios y la estas pasando mal, escríbeme, porque esto no es así. Somos dignos de ser representados y ser amados", finalizó.