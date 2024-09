El Estilo de Michelle Salas con chamarra de cuero

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 17 (EL UNIVERSAL).- La modelo mexicana Michelle Salas es un icono de estilo y se ha convertido en una referencia para las amantes de la moda. Esta vez, compartió con sus seguidores en Instagram un total look verde caqui casual que vistió en Londres, ideal para el otoño.

Michelle mostró con detalle las prendas que lució. "Emocionada de estar en Londres con All Saints. Siempre me ha encantado su estilo rebelde y auténtico. Además, tienen las mejores chamarras para esta época de otoño. Esta verde me fascinó", escribió en un post de Instagram.

Este tipo de verdes que modela (olivo, caqui) es uno de los colores favoritos para la temporada que pronto va a comenzar. Es un tono neutro y, por ello, puede quedar bien en combinación con muchísimos colores más. Su versatilidad y su sofisticación te harán incluirlo en el armario.

Además, la chamarra de cuero en este verde que luce es una alternativa atractiva a la clásica biker jacket negra.

Vestido largo y chamarra de cuero, el outfit ganador de Michelle Salas

Michelle Salas luce un total look en tono verde caqui, en el que se mezclan dos prendas con gran personalidad: un vestido largo y una chamarra de cuero.

Este vestido sin mangas (¡de inspiración noventera!) tiene una silueta simple pero imponente; queda ceñido, pero de manera cómoda. El diseño está elaborado en algodón y tiene una dosis de elasticidad que asegura esa comodidad.

La modelo acompaña esta pieza con una hermosa chamarra de cuero verde caqui, su corte es amplio y tiene detalles que la exalta, como el cordón ajustable y las bolsas exteriores que hacen un guiño al estilo "cargo".

¿Qué calzado elige Salas para este atuendo? Lo luce con botas de cuero negras, con suela chunky y puntera cuadrada, una tendencia que está ganando apreciación, y añade unos lentes de sol oscuros.

Con estos complementos, nos da una combinación fácil de recrear: ropa verde caqui y accesorios negros para otoño.

Detalles beauty de Michelle Salas

Con este outfit casual, Michelle Salas mantuvo su cabello suelto peinado con ondas y en su maquillaje predominaron tonos tierra suaves. Una manicura en tono borgoña selló su look con elegancia; es uno de los tonos que se llevará en otoño (también en ropa y calzado) y queda muy bien con verdes olivo.