Michelle Vieth desata polémica por cambios en su rostro

CIUDAD DE MÉXICO, junio 25 (EL UNIVERSAL).- Michelle Vieth es amante del maquillaje, le gusta verse diferente gracias a él, sin embargo, la actriz ha dado de qué hablar en redes por los cambios en su rostro, cibernautas cuestionan si la también conductora se ha sometido a intervenciones estéticas que la hacen lucir diferente.

Vieth, recordada por sus protagónicos en telenovelas como "Mi pequeña traviesa" y "Soñadoras" no le da importancia a las críticas a su rostro; así respondió ante los medios sobre los cuestionamientos al respecto.

"La verdad lo que te choca te checa. La gente que hace ese tipo de comentarios tiene que trabajar en uno mismo; tiene que buscar que es lo que le hace a esa persona que se refleja en mí", advirtió.

Michelle, de 45 años, se dijo despreocupada de los rumores y los señalamientos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Finalmente, de lo que habla la boca es de lo que está lleno el corazón. No tengo ningún problema, me encanta viajar de look a las exigencias de cualquier personaje".

La también conductora recalcó que de lo que sí es amante es del maquillaje y de los cambios de look que consigue con ello, y aseguró que muchas veces es el maquillaje lo que la hace lucir diferente.

"Me he pintado el pelo de todos los colores. Me maquillo de todas formas. Cuando Javier de la Rosa me maquilla, me hace unos maquillajes súper padres que todo el mundo dice 'ya se operó la nariz, ya se operó la boca'", expresó.

"No, a ver, la diferencia, y a veces la gente no lo entiende, a que me maquille el maestro de maestros que es Javier de la Rosa o Alfonso Waithsman o Vico Guadarrama o quien sea de mis compañeros, Rulo, maquillistas que son profesionales, hace un cambio diferente y eso me gusta, me gusta que si se vea y si se note la diferencia".

Consideró que cada quien es libre de someterse o no de las intervenciones estéticas.

"Se vale ser la mejor versión de uno mismo de la forma en que cada quien se sienta confortable y ¿por qué no? Si tú quieres hacerte algo para sentirte y verte mejor es tu decisión ¿y quién soy yo para criticar?", consideró.