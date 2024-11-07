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MINISHORTS Y CÁRDIGAN, EL TOTAL LOOK DE PUNTO DE JLO

Por El Universal

Noviembre 07, 2024 03:00 a.m.
A

JENNIFER LOPEZ DESLUMBRÓ CON UN TOTAL LOOK DE PUNTO PROTAGONIZADO POR UNOS MINISHORTS. ADEMÁS, LO LUCIÓ EN UN COLOR QUE ESTÁ EN TENDENCIA EN OTOÑO: MARRÓN. LLEVA EL SHORT COMO PARTE DE UN CONJUNTO DE PUNTO EN EL COLOR MÁS OTOÑAL DE TODOS, UN MARRÓN ACARAMELADO ATEMPORAL QUE AHORA ESTÁ EN AUGE, CON SU CALIDEZ Y SOBRIEDAD. ESTE TOTAL LOOK, DE LA FIRMA GUCCI, SE COMPLETA CON UN CÁRDIGAN QUE ACENTÚA EL SENTIDO “COZY” DE SU ATUENDO Y APORTA ELEGANCIA CON SU SILUETA CLÁSICA Y CON LOS CRISTALES QUE TIENE EN EL CUELLO.

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