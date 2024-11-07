MINISHORTS Y CÁRDIGAN, EL TOTAL LOOK DE PUNTO DE JLO
JENNIFER LOPEZ DESLUMBRÓ CON UN TOTAL LOOK DE PUNTO PROTAGONIZADO POR UNOS MINISHORTS. ADEMÁS, LO LUCIÓ EN UN COLOR QUE ESTÁ EN TENDENCIA EN OTOÑO: MARRÓN. LLEVA EL SHORT COMO PARTE DE UN CONJUNTO DE PUNTO EN EL COLOR MÁS OTOÑAL DE TODOS, UN MARRÓN ACARAMELADO ATEMPORAL QUE AHORA ESTÁ EN AUGE, CON SU CALIDEZ Y SOBRIEDAD. ESTE TOTAL LOOK, DE LA FIRMA GUCCI, SE COMPLETA CON UN CÁRDIGAN QUE ACENTÚA EL SENTIDO “COZY” DE SU ATUENDO Y APORTA ELEGANCIA CON SU SILUETA CLÁSICA Y CON LOS CRISTALES QUE TIENE EN EL CUELLO.
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AP
EL DÍA DE MAÑANA SALE A LA VENTA “THE CONCERT FOR A NEW SOUTH AFRICA”, GRABACIÓN DEL PRIMER CONCIERTO EN DURBAN EL 8 DE NOVIEMBRE Y EL PRIMER ÁLBUM EN VIVO DE LA CANTANTE