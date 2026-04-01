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MISS FINE Y MR. SHEFFIELD SE REENCUENTRAN

Por El Universal

Abril 01, 2026 03:00 a.m.
A
MISS FINE Y MR. SHEFFIELD SE REENCUENTRAN

Fran Drescher y Charles Shaughnessy, quienes encarnaron a Miss Fine y Mr. Sheffield en la exitosaW serie "La Niñera", se reencontraron a 33 años del estreno de la comedia estadounidense, y basto una fotografía juntos para que los fans de la historia echaran a andar la nostalgia y les pidieran regresar. 

El reencuentro se dio en el Rubicon Theater de Ventura, California, donde los actores disfrutaron de "Somebody to Love", una obra escrita por Rob Sternin y Prudence Fraser, dos de sus excompañeros en la famosa serie. En diciembre de 2025, Charles Shaughnessy, de 71 años, recordó cuando conoció a Fran Drescher, una invitación a comer pasta a su casa fue la antesala de una exitosa relación laboral y de una amistad.

"Conocí a Fran en una tarde lluviosa de Los Ángeles en una oficina de casting cerca de Park La Brea". Ella usaba negro chic, yo llevaba botas amarillas de goma. ¡Era una pareja hecha en el cielo! Lo primero que hizo después de que me ofrecieran el trabajo de Max Sheffield fue invitarme a mí y a mi esposa a una deliciosa pasta casera en su casa en Hancock Park

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