Mon Laferte debuta en teatro como Sally Bowles en Cabaret

CIUDAD DE MÉXICO, junio 10 (EL UNIVERSAL).- Tras un año y medio de éxito en cartelera, la puesta en escena "Cabaret" se viste de gala para recibir a Mon Laferte, quien se incorpora como Sally Bowles, la protagonista de la historia.

En conferencia de prensa la cantante compartió que hacer este personaje es un sueño hecho realidad, aunque nunca ha hecho teatro, sí llegó a imaginarse en la piel de Sally, papel que ya ha sido interpretado por actrices como Itatí Cantoral.

"Espero estar a la altura de esta obra que me parece magnífica, la vi y me enamoré y pensé que sería hermoso si algún día pudiera hacer algo así... las vueltas de la vida aquí estoy", dijo.

Aunque la cantautora es reconocida por el dominio de su voz y del escenario, el teatro es un ambiente que, hasta ahora, nunca había sorteado, por lo que no ha sido tan fácil adaptarse a él.

"Hay millones de retos, desde el baile hasta construir el personaje, porque es un viaje, pero también adaptarme a otro tipo de vestuario que es el de teatro. Me cuesta porque es diferente, yo estoy acostumbrada a ser la que dirige en mi proyecto, pero estoy aprendiendo y trato de escuchar".

Algo que conectó a Sally Bowles con Laferte, afirmó la artista, fue el sueño que ambas tenían de convertirse en estrellas, mismo que la naturalizada mexicana logró cumplir:

"Me parezco bastante a Sally, pero no ahora sino cuando era más joven. Afortunadamente he madurado, pero sí hay mucho de Sally en mí: esta chica buscando ser una estrella y siendo un poco alocada, sintiéndose incomprendida... yo me he sentido así, sobre todo cuando era más jovencita", recordó.

Por otro lado, Laferte fue cuestionada sobre su próximo disco "Femme Fatale", del cual, adelantó, está por salir un sencillo, aunque no quiso dar más detalles.

En "Cabaret", Mon Laferte se presentará en el Teatro de los Insurgentes de la Ciudad de México durante el mes de julio por 20 únicas funciones.