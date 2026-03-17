Montse Oliver reafirma su apoyo a Yolanda Andrade tras diagnóstico
La amistad y colaboración entre Montserrat Oliver y Yolanda Andrade se mantiene firme pese a las dificultades de salud.
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CIUDAD DE MÉXICO, marzo 17 (EL UNIVERSAL).- Ni en los momentos más difíciles,Montserrat Oliver se ha apartado de Yolanda Andrade
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y, si bien, la conductora reconoce que acompañar a "Joe", en la enfermedad, no ha sido nada sencillo, no piensa apartarse de ella, pues es una amistad de años las que las precede y que las sigue manteniendo unidas.
"Montse" fue captada en su llegada al aeropuerto de la CDMX, luego de su estancia temporal en Monterrey, donde condujo el exitoso concepto "Ring Royale".
Satisfecha por el resultado del espectáculo, creado por Poncho de Nigris, Oliver volvió a la ciudad para retomar sus compromisos cotidianos, entre ellos, las grabaciones de "Montse & Joe", el programa que co-conduce con Andrade.
Fue a propósito de la salud de Yolanda, diagnosticada con la enfermedad de ELA, Esclerosis Lateral Amiotrófica, que "Venga la alegría" cuestionó a Oliver acerca del proceso que su colega ha atravesado, ya no sólo desde que supo cuál era la enfermedad que la aquejaba, sino desde el 2023, cuando un aneurisma cerebral la llevó a ser hospitalizada; a partir de ese momento, su vida cambió de forma radical.
En ese tenor, "Montse" mostró admiración por el talente con que "Joe" se ha enfrentado a la adversidad.
"Imagínate cómo se siente, más -además- te digan que tienes dos enfermedades incurables".
Bromista, como suele ser, confesó que, en el camino, ha tenido que enfrentarse a situaciones no gratas, debido a lo dificultoso que es lidiar con una enfermedad y los circunstancias que desencadenan. Sin embargo, la magnitud que alcanza el amor e incondicionalidad que siente por "Joe" es tal, que nada de eso la he hecho desistir y afirma que no habrá manera en que deje de estar presente para su amiga.
"(La apoyo) estando ahí, (no la he dejado) ni la dejaré, pero también me han tocado catorrazos por estar ahí, pero, ni modo, es parte de", dijo para lanzar una carcajada después.
Antes de la amistad entrañable que las une hoy, en los noventa, sostuvieron un noviazgo que se prolongó por una década y, a pesar de que, en principio, fue complicado para ambas sobrellevar la ruptura, siguieron trabajando juntas en "Las hijas de la madre Tierra", eso las llevó a unirlas aún más y convertirlas en colaboradoras pues, todos estos años, han seguido conduciendo juntas en diferentes proyectos como "MoeJoe" y, más recientemente, en "Montse & Joe", programa que presiden desde 2018 y hasta la actualidad.
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