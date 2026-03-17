Montse Oliver reafirma su apoyo a Yolanda Andrade tras diagnóstico

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 17 (EL UNIVERSAL).- Ni en los momentos más difíciles,

se ha apartado de

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y, si bien, la conductora reconoce que acompañar a "Joe", en la enfermedad, no ha sido nada sencillo, no piensa apartarse de ella, pues es unalas que las precede y que las sigue manteniendo unidas." fue captada en su llegada al, luego de su estancia temporal en, donde condujo el exitoso concepto "".Satisfecha por el resultado del espectáculo, creado por, Oliver volvió a la ciudad para retomar sus compromisos cotidianos, entre ellos, las grabaciones de "& Joe", el programa que co-conduce con Andrade.Fue a propósito de la, diagnosticada con la enfermedad de ELA,, que "Venga la alegría" cuestionó a Oliver acerca del proceso que su colega ha atravesado, ya no sólo desde que supo cuál era la enfermedad que la aquejaba, sino desde el 2023, cuando unla llevó a ser hospitalizada; a partir de ese momento, su vida cambió de forma radical.En ese tenor, "" mostrópor el talente con que "Joe" se ha enfrentado a la"Imagínate cómo se siente, más -además- te digan que tienes"., como suele ser, confesó que, en el camino, ha tenido que enfrentarse a, debido a lo dificultoso que es lidiar con una enfermedad y los circunstancias que desencadenan. Sin embargo, la magnitud que alcanza elque siente por "Joe" es tal, que nada de eso la he hecho desistir y afirma que no habrá manera en que deje de estar presente para su amiga."(La) estando ahí, (no la he dejado) ni la dejaré, pero también me han tocado catorrazos por estar ahí, pero, ni modo, es parte de", dijo para lanzar una carcajada después.Antes de la amistad entrañable que las une hoy, en los noventa, sostuvieron unque se prolongó por unay, a pesar de que, en principio, fue complicado para ambas sobrellevar la ruptura, siguieron trabajando juntas en "", eso las llevó a unirlas aún más y convertirlas enpues, todos estos años, han seguido conduciendo juntas en diferentes proyectos como "" y, más recientemente, en "& Joe", programa que presiden desde 2018 y hasta la actualidad.