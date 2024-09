Taylor Swift y Post Malone brillan en los MTV VMAs 2023

Los Premios MTV a los Videos Musicales (MTV VMAs por sus siglas en inglés) regresan el miércoles por la noche con mucho de Taylor Swift, quien podría convertirse en la música más premiada en la historia de los VMAs.

La estrella del pop lidera las nominaciones con 12, ocho por su video musical "Fortnight", dos categorías sociales y nominaciones en las categorías de mejor pop y artista del año. Le sigue su colaborador de "Fortnight", Post Malone, quien tiene 11 nominaciones, 10 por su canción con Swift y una más por su éxito country "I Had Some Help", con Morgan Wallen.

No está claro si Swift asistirá la gala, pero de hacerlo, tendría un escenario destacado para expresar su apoyo a la candidatura presidencial de Kamala Harris. Swift respaldó a la vicepresidenta el martes por la noche, momentos después de que terminara el debate entre Harris y el expresidente Donald Trump.

Tomando en cuenta sus participaciones de años anteriores, Swift podría hacer varios discursos.

El año pasado se llevó nueve VMAs elevando su total a 23. Eso la coloca justo detrás de Beyoncé, quien tiene 30, y por delante de Madonna quien suma 20 premios. Lady Gaga tiene 19.

Con siete victorias, Swift empataría el récord de Beyoncé, y si gana ocho, podría convertirse en la música más premiada en la historia de los VMA.

Todo depende de si Beyoncé no se lleva a casa ninguno de sus propios trofeos. Está nominada a canción del año ("Texas Hold ´Em") y a dos categorías sociales.

Los VMAs, que comienzan a las 8 p.m. de Nueva York (0000 GMT) y se llevarán a cabo en la Arena UBS en Long Island de Nueva York, serán presentados por Megan Thee Stallion. Es la primera vez que es anfitriona en una entrega de premios y también actuará en ellos. Los últimos dos años los premios fueron presentados por Nicki Minaj, quien fue maestra de ceremonias en solitario en 2023 y en 2022 estuvo acompañada por Lil Wayne y Jack Harlow.

Katy Perry recibirá el premio Video Vanguard y también actuará. Entre los ganadores anteriores de este premio se encuentran Shakira, Beyoncé, Minaj, Madonna, Janet Jackson, Jennifer Lopez, Rihanna y Missy Elliott.

Otros artistas invitados incluyen a Eminem, quien abrirá el espectáculo, así como Benson Boone, Sabrina Carpenter, Chappell Roan, GloRilla, Halsey, Lenny Kravitz, LISA, Rauw Alejandro, Karol G, LL COOL J, Shawn Mendes, Camila Cabello y Anitta, quienes se unirán a Fat Joe, DJ Khaled y Tiago PZK.

Los VMAs se transmitirán por MTV y simultáneamente por BET, BET Her, CMT, Comedy Central, Logo, MTV, MTV2, Nick at Nite, Paramount Network, Pop, TV Land, VH1 y Univision.