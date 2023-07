Muere en accidente durante evento de RBD amigo de Daniel Bisogno

CIUDAD DE MÉXICO, julio 20 (EL UNIVERSAL).- La felicidad y euforia que ocasionado RBD entre sus fans por su regreso y su próxima gira internacional se ha visto empañado por la desgracia: este jueves se dio a conocer que una persona murió durante un evento que la agrupación realizó en la CDMX.

Los hechos ocurrieron este miércoles, cuando Dulce, Maite, Christian y Christopher se presentaron en el Museo de la Refinería ubicado en el Parque Bicentenario, para presentar una colaboración con una marca de vodka y a la que fueron convocados varios de sus fans.

Por desgracia, la mala organización cobró la vida de un hombre de origen español y quien resultó ser un amigo cercano del conductor de "Ventaneando", Daniel Bisogno.

La tarde de este jueves, durante la emisión en vivo del programa, el presentador se tomó algunos minutos para hablar de la tragedia y aunque no profundizó en los detalles, sí alzó la voz para criticar a los organizadores, ya que, aseguró, el incidente fue provocado por la falta de seguridad y la mala iluminación del lugar: "Cae cuatro pisos y no había manera de ingresar porque era un edificio en donde estaba todo apagado, entonces se asoma el amigo con el que iba y no ve que es lo que estaba pasando", dijo.

Aunque sí logró recibir atención médica, el joven de 32 años murió mientras era trasladado al hospital más cercano debido al impacto que recibió: "El amigo que iba con él decía que parecía que venía respirando y le decía: 'Eh, no te vayas, mantente despierto. Quédate con nosotros, tu familia'", agregó Bisogno bastante conmovido.

Además de las declaraciones de varias personas que presenciaron este fatal accidente, a través de Twitter circula un video que fue grabado minutos después. En las imágenes pueden verse varios fans a las afueras del lugar mientras que los elementos de seguridad del lugar abren paso a una ambulancia que parte a toda velocidad.

Esta no es la primera tragedia que la banda ha tenido que experimentar. En 2006, mientras se encontraban de gira por Brasil, una firma de autógrafos provocó una estampida humada que cobró la vida de tres jóvenes y dejó decenas de heridos.