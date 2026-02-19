Muere Eric Dane, actor de Grey's Anatomy, a los 53 años

Comunicado oficial de la familia

La noticia fue dada a conocer por la revista "People", a través de un comunicado escrito por la familia del actor:

"Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde. Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida", se lee en el escrito.

Larga batalla contra la enfermedad

Aunque no se dieron detalles sobre la causa de muerte, el también actor de la serie "Euphoria" sostuvo una larga batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad que lo alejó de la pantalla y el ojo público.