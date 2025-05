Muere la actriz oaxaqueña Aurora Clavel a los 89 años

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Asociación Nacional de Actores (ANDA) informó que falleció la actriz Aurora Clavel, originaria de Pinotepa Nacional, Oaxaca, a la edad de 89 años en la Ciudad de México.

En un mensaje en redes sociales, lamentó su muerte y detalló que la actriz oaxaqueña fue miembro de su sindicato y formó parte de la entonces Comisión de Honor y Justicia de la ANDA. "Nuestras condolencias a sus familiares, amigos, amigas, compañeros, compañeros. Descanse en paz".

Teodora Gloria Clavel Gallardo, conocida como Aurora Clavel, nació en Santiago Pinotepa Nacional el 14 de agosto de 1936; además de actriz, también fue profesora de actuación.

Participó en alrededor de 60 películas, en 41 telenovelas y siete series; las producciones en las que apareció eran tanto mexicanas como estadounidenses; en éstas últimas destacan "The Wild Bunch", "Pat Garrett & Billy the Kid" y "The Mosquito Coast".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Entre las películas mexicanas se encuentran "La soldadera", "¿Pedro Infante vive?" y "Vagabunda"; y en telenovelas como "Soy tu dueña", "Un camino hacia el destino", "Rosario", "Yo no creo en los hombres", "Mentir para vivir" y "Alborada".

En Oaxaca fue homenajeada en tres ocasiones como "Hija predilecta de Pinotepa Nacional" y "Mujer del año" de Oaxaca.