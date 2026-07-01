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MUERE MICHAEL BYRNE ACTOR DE "HARRY POTTER"

Por El Universal

Julio 01, 2026 03:00 a.m.
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MUERE MICHAEL BYRNE ACTOR DE "HARRY POTTER"
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      El actor Michael Byrne, recordado por sus participaciones en las franquicias de "Indiana Jones" y "Harry Potter", falleció a los 82 años.

      De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, el deceso ocurrió el pasado 20 de junio, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer la causa de su muerte.

      Byrne nació en Hampstead, al norte de Londres. Era hijo de Helen Byrne, una madre soltera de origen irlandés, según recoge The Guardian.

      El intérprete estudió en la Central School of Speech and Drama y dio sus primeros pasos en la actuación con pequeños papeles en la Compañía Nacional de Teatro, fundada por el actor y director británico Laurence Olivier en 1963. Un año antes había realizado una gira por Irlanda con la compañía Arena, experiencia en la que conoció a quien más tarde sería su esposa, Carole Nimmons.

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