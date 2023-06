Muere Rubén Moya, actor de doblaje que prestó su voz a He-Man

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 12 (EL UNIVERSAL).- El mundo del doblaje se encuentra de luto, lo que debería se runa gran celebración se ha convertido en una triste despedida, y es que en el marco del Día internacional del doblaje se ha dado a conocer la lamentable muerte de uno de los actores más famosos en esta disciplina, Rubén Moya.

La noticia fue dada a conocer por la ANDI (Asociación Nacional de Intérpretes) a través de sus redes sociales, donde lamentaron su partida y extendieron sus más sinceras condolencias a sus familiares. Pero no dieron más detalles sobre las causas del fallecimiento.

"La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete Rubén Moya. Actor de amplia trayectoria en el mundo del doblaje profesional. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI", escribieron junto a una fotografía de Moya.

A sus 62 años, el también locutor tenía una amplia trayectoria en el cine y la televisión ya que prestó su voz a decenas de personajes, entre ellos al héroe He-Man, Shan Yu (villano de "Mulán"), Zurg (de "Toy Story"), al agente Cobra Bubbles (en "Lilo y Stitch") y Kingpin en la cinta animada "SpiderMan: Un Nuevo Universo".

Además, era la voz recurrente de varios artistas, entre los que destacan Morgan Freeman, Danny Glover, Jon Voight, Kris Kristofferson, Brad Garrett, John Goodman y Arnold Schwarzenegger.

Como era de esperarse las muestras de cariño no se hicieron esperar y, mediante algunos mensajes en las redes, varios fans y colegas del mundo del doblaje expresaron su sentir, entre ellos destacó Lalo Garza, quien le da voz a Krilin en Dragon Ball: "Una de las voces más emblemáticas del mundo del doblaje se ha apagado. Descanse en Paz el GRAN Rubén Moya", escribió.

Además de actor de doblaje, Moya era maestro de locución, conferencista y conductor del programa "Enigmas", que se transmitía por la señal de TV Azteca.