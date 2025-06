Muerte de Jonathan Joss: Actor de 'El rey de la colina' asesinado en San Antonio

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Jonathan Joss, actor reconocido por dar voz al personaje John Redcorn en la serie "El rey de la colina", murió el domingo por la noche tras recibir varios disparos por parte de un vecino en San Antonio, Texas.

El Departamento de Policía local informó que el tiroteo se registró luego de que Joss se viera involucrado en una discusión con uno de sus vecinos. El hombre sacó un arma durante el altercado y disparó en múltiples ocasiones contra Joss antes de huir en un vehículo.

La policía logró detener al sospechoso, identificado como Sigfredo Alvarez Ceja, a solo una cuadra del lugar; mientras que los paramédicos intentaron salvar la vida del actor. Por desgracia no pudieron hacer nada por él y murió en el lugar.

Horas después del trágico incidente, su esposo, Tristan Kern, rompió el silencio y, a través de las redes sociales, publicó un desgarrador mensaje para dar su versión de los hechos.

De acuerdo con Kern, ese día ambos decidieron acudir a la casa que ambos compartían -y que perdieron por un extraño incendio- para recuperar su correspondencia cuando un vecino se les acercó para agredirlos.

"Comenzó a gritarnos insultos homofóbicos violentos. Entonces levantó un arma de su regazo y disparó. Jonathan y yo no teníamos armas. No estábamos amenazando a nadie. Cuando el hombre disparó a Jonathan, él me sacó del camino. Él salvó mi vida", escribió.

Kern calificó la muerte de su esposo como un crimen de odio, y es que, reveló, fueron víctimas de acoso y amenazas por años.

"Esa casa fue quemada después de más de dos años de amenazas. Gran parte del acoso fue abiertamente homofóbico. Jonathan fue asesinado por alguien que no podía soportar ver a dos hombres amándose", agregó.

Por último, confesó que pudo despedirse del amor de su vida y que ahora que ya no está con él, dedicará su vida para cuidar y hacer honor a su legado.

"Yo estaba con él cuando falleció. Le dije lo mucho que era amado. Mi enfoque ahora es proteger el legado de Jonathan y honrar la vida que construimos juntos".

Por su parte, la policía de San Antonio informó a TMZ que Sigfredo Ceja fue arrestado y acusado formalmente de asesinato. Se le fijó una fianza de 200 mil dólares.

Jonathan Joss fue un actor nativo americano con una destacada trayectoria en cine y televisión, conocido principalmente por su trabajo de voz como John Redcorn en la serie animada "El rey de la colina".

Su interpretación del personaje, un curandero indígena con un peculiar sentido del humor, lo convirtió en una figura entrañable dentro de la animación estadounidense.

Nacido en San Antonio, Texas, Joss pertenecía a las comunidades Comanche y Apache. A lo largo de su carrera buscó visibilizar la cultura y las problemáticas de los pueblos originarios en Estados Unidos. Además, participó en series como "Parks and Recreation", donde dio vida al jefe Ken Hotate, y tuvo papeles en producciones como "Ray Donovan", "Tulsa King", "Valor de ley" y "Los siete magníficos".