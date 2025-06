Music Mex: nueva plataforma para conectar la musical latinoamericana

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).-Entre el miércoles 18 y el sábado 21 de este mes tuvo lugar el Music Mex, con sede en los Pinos. Con más de 15 ponencias ofrecidas por gestores de festivales internacionales y expertos en marketing musical (entre ellos directivos de AMPROFON, IFPI, YouTube Music LATAM, TikTok México), showcases de 12 artistas y un aproximado de 3 mil personas inscritas, este evento único en nuestra ciudad, y cuyo solitario antecedente nacional es la Feria Internacional de la Música en Guadalajara, tuvo una exitosa primera edición y promete convertirse en los próximos años en un punto de reunión obligado para profesionales de la industria a nivel mundial.

Tuvimos oportunidad de platicar con Cynthia Flores, Valeria Ramos y Mariana Dorantes, las tres organizadoras de Music Mex.

¿Cómo y por qué surge Music Mex?

Cynthia: Es algo que hacía falta desde hace muchos años. Un evento con este perfil solo existe en Guadalajara y Ciudad de México, siendo una de las ciudades más importantes para la industria musical a nivel mundial, ya se estaba tardando.

Es cierto que ha habido iniciativas muy importantes, pero no han tenido continuidad. Con Music Mex la idea es ser muy firmes; abrir el espacio para conectar y crear un punto de encuentro de toda la comunidad musical, no solo de México, sino del mundo.

¿Qué clase de conexiones incentiva Music Mex?

Valeria: La idea era que vinieran no solo artistas o no solo bookers o no solo managers, ¿sabes? O sea, que viniera un poquito de todo lo que habita el ecosistema musical.

Hablen del carácter internacional Music Mex. ¿Es posible para creadores emergentes mexicanos abrir públicos en el extranjero? ¿Se necesita mucha lana para eso?

Mariana: De hecho, tuvimos una charla de cómo artistas mexicanos pueden adentrarse en el mercado musical del sureste asiático, las similitudes entre ambos territorios y las consiguientes oportunidades de crecimiento. Hay que salir del pensamiento alineado con el estatus quo que lleva a artistas a creer que la única manera es hacerla en Europa o en Estados Unidos.

Valeria: Hay herramientas que los artistas ni siquiera saben que existen; programas de gobierno (no solo de aquí, sino de otros países) que incentivan a que vayas a conocer, a tocar, a grabar, a campamentos de songwritting. En Music Mex facilitamos el acceso a ese tipo de información.

¿Cuál es la perspectiva de Music Mex en cuestión de inclusión de minorías y de la lucha contra los estigmas machistas hegemónicos?

Valeria: Music Mex no surgió por el hecho de ser morras. Más bien, creo que desde un principio ha sido un proyecto colaborativo que tiene excelentes aliados en la industria, con personas de todos los géneros que creen en nosotras. No tenemos un sesgo en contra de nadie.

Mariana: Nuestro equipo es equitativo y le damos inclusión a todos los proyectos. Al final del día, la industria de la música no tiene raza, color o religión. Hemos conocido proyectos, por ejemplo, religiosos increíbles que no tienen nada que ver con lo que tú crees que es una banda cristiana.

Cynthia: Exacto, y esa inclusión se ve también en los showcases. Si analizan el cartel está muy variado; hombres, mujeres, personas queers (está, por ejemplo, Rosas, Andru, Arroba Nat. También iba a tocar Zemmoa pero tuvo que cancelar de último minuto). De igual manera, convocamos a artistas pequeños, talento emergente al que queremos hacer sentir parte; queremos que todos puedan conectar con todos y aprender mutuamente.

¿Tendremos Music Mex el año que entra?

Mariana: Por supuesto, ya está todo planeado. Estamos como siempre trabajando (somos workcaholics, con el celular siempre en la mano). Nos vemos en 2026.