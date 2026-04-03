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MÚSICOS DE EE.UU. DEFIENDEN A al "jefe"

Por EFE

Abril 03, 2026 03:00 a.m.
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MÚSICOS DE EE.UU. DEFIENDEN A al "jefe"

La Federación de Músicos de EE.UU. salió este jueves en defensa de uno de sus más conocidos miembros, Bruce Springsteen, tras el ataque hecho en su contra por el presidente Donald Trump, que pidió a sus seguidores que no asistan a los conciertos del ´Boss´, que el pasado martes inició una gira por Estados Unidos.

"No podemos permanecer en silencio mientras uno de nuestros miembros más célebres es señalado y atacado personalmente por el presidente de los Estados Unidos", indicaron en un comunicado conjunto el presidente del Local 802, Dan Point, y de la Local 47, Marc Sazer, de la Federación de Músicos.

Springsteen, un acérrimo crítico del presidente Donald Trump, inició en Mineápolis -donde dos ciudadanos murieron a manos de agentes del Servicio de Inmigración durante protestas contra la política migratoria de Trump- su gira ´Land of Hope and Dreams´ (Tierra de Esperanza y Sueños).

Al salir al escenario, antes de su primer tema, reiteró sus críticas al mandatario.

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"Estamos aquí para celebrar y defender nuestros ideales estadounidenses, la democracia, nuestra Constitución y nuestra sagrada promesa de Estados Unidos, el país que amo y del que he escrito durante 50 años, que ha sido el faro de la esperanza y la libertad en todo el mundo, actualmente en manos de una administración corrupta, incompetente, racista, imprudente y traidora", indicó, según recogen      los medios. 

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