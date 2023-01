Necesitan atención médica en reality El Juego del Calamar

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 26 (EL UNIVERSAL).- La serie coreana "El Juego del Calamar", que se posicionó como uno de los grandes éxitos de Netflix durante el 2021, pasó de la ficción a la realidad, pues anteriormente se dio a conocer que la plataforma se inspiró en la cruda historia para realizar un reality show, sin embargo, las cosas no estarían saliendo bien para la empresa ya que al menos 5 de los jugadores han necesitado atención médica.

El proyecto surgió a raíz de la prioridad de Netflix por sacarle jugo a la producción: en un momento en el que su número de suscriptores estaba disminuyendo.

De acuerdo con "Deadline", "El Juego del Calamar: El Desafío" contará con 10 capítulos en el que 456 participantes de todo el mundo competirán por 4.56 millones de dólares, el premio más grande en la historia de los realities del género, hasta el momento.

Las dinámicas también estarán inspiradas en los juegos que se vieron en la serie y aunque en su momento se llegó a asegurar que no ocurrirían accidentes o un percance mayor, esto se estaría saliendo de sus manos.

Resulta que algunos de los concursantes solicitaron ayuda médica luego de jugar el popular "luz verde, luz roja". Recordemos que es el primer juego que aparece en la serie, aunque evidentemente una muñeca gigante no les disparó.

"Variety" explicó que los incidentes se produjeron por las bajas temperaturas en Reino Unido, donde se está grabando el realitie, además se reportó que una persona se lastimó al chocar su hombro con una pared y otros tuvieron lesiones menores.

Aunque medios ingleses señalaron que una persona salió en camilla, Netflix negó la situación y dijo que los competidores se encuentran bien.

"Nos preocupamos por la salud y seguridad del elenco y equipo, y contamos con todos los procedimientos de seguridad pertinentes. Aunque hace mucho frío en el set -y los participantes estaban preparados para ello-, los reportes de lesiones graves son falsos", dijo la empresa a "Variety".

El portal estadounidense indicó que hubo acusaciones contra Netflix por no tener las condiciones necesarias para los juegos. Hasta el momento se desconoce la fecha del lanzamiento del polémico reality.