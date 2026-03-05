Netflix lanza concurso para fanáticos de BTS en México

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 5 (EL UNIVERSAL).- Llegó el momento de demostrar que eres un verdadero ARMY.

lanzó un

paraque permitiráy asistir al espectáculo del grupo surcoreano BTS en la Plaza de Gwanghwamun, con el que se celebra el regreso de los ídolos tras casi cuatro años.La dinámica, compartida a través de las redes sociales de la plataforma, reconocerá ade fanáticos (seis personas en total), por lo que necesitarás a tu mejor amiga o amigo ARMY para vivir estaFechas y convocatoriaLa participación estará abierta delde 2026, hasta las 23:59 horas, tiempo del centro de México. Uno de los requisitos principales es serpara participar en la Fan Experience BTS XMéxico.Play VideoRequisitoscon validez mínima de seis meses al día de la selección de ganadores.· Ser elegible para unade Corea del Sur.· Para extranjeros, presentar documento que acredite su estancia legal en México.· Leer y aceptar completamente los términos y condiciones señalados en las bases del concurso.· Teneren redes sociales para que la participación sea válida.Cómo participar· Publicar uncon dos personas mayores de edad mostrando su fanatismo por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook. Pueden usar maquillaje, colecciones de merchandising, grafitis, coreografías, fanarts o cualquier otro elemento que demuestre su amor por los idols.· El video debe iniciar con la frase:"Esta es mi participación para ganar un viaje a Corea cony BTS".· Cada dupla deberá designar a un representante que publique el video por ambos.· Incluir o mencionar las palabras, BTS y Corea, y usar el hashtag #BTSNetflixMX.Selección de ganadores· Cada video debe contenerpor las que deberían ser elegidos.· Se evaluará la, originalidad y la cantidad de elementos incluidos.· Prohibido el uso de IA; el incumplimiento será motivo de descalificación.· No se permite incluir nombres o logos de marcas.· Los ganadores serán anunciados el 10 de marzo de 2026 mediante un mensaje directo en TikTok.Detalles del viaje· Incentivo: un viaje para cada participante de lasganadoras, que incluye:· Itinerario, aerolínea, hotel, transporte local y preparativos a discreción de· Cualquier gasto adicional (sobrepeso de equipaje, compras, comidas, lavandería o imprevistos) corre por cuenta de los ganadores.· Los ganadores deben cumplir con todas las leyes de inmigración, aduanas y locales de México y Corea del Sur.· Se proporcionará unpor persona durante el viaje para gastos de comida, según lo determine; este apoyo no se entregará en efectivo.