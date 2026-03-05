Netflix lanza concurso para fanáticos de BTS en México
Netflix organiza concurso para que fans mexicanos viajen a Corea y asistan a concierto BTS.
A
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 5 (EL UNIVERSAL).- Llegó el momento de demostrar que eres un verdadero ARMY.Netflix lanzó un concurso exclusivo
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
para fanáticos mexicanos que permitirá viajar gratis a Corea del Sur y asistir al espectáculo del grupo surcoreano BTS en la Plaza de Gwanghwamun, con el que se celebra el regreso de los ídolos tras casi cuatro años.
La dinámica, compartida a través de las redes sociales de la plataforma, reconocerá a tres duplas de fanáticos (seis personas en total), por lo que necesitarás a tu mejor amiga o amigo ARMY para vivir esta experiencia.
Fechas y convocatoria
La participación estará abierta del 5 al 8 de marzo de 2026, hasta las 23:59 horas, tiempo del centro de México. Uno de los requisitos principales es ser mayor de 18 años para participar en la Fan Experience BTS X Netflix México.
Play Video
Requisitos
· Pasaporte vigente con validez mínima de seis meses al día de la selección de ganadores.
· Ser elegible para una visa o K-ETA de Corea del Sur.
· Para extranjeros, presentar documento que acredite su estancia legal en México.
· Leer y aceptar completamente los términos y condiciones señalados en las bases del concurso.
· Tener cuentas públicas en redes sociales para que la participación sea válida.
Cómo participar
· Publicar un video en TikTok con dos personas mayores de edad mostrando su fanatismo por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook. Pueden usar maquillaje, colecciones de merchandising, grafitis, coreografías, fanarts o cualquier otro elemento que demuestre su amor por los idols.
· El video debe iniciar con la frase:"Esta es mi participación para ganar un viaje a Corea con Netflix y BTS".
· Cada dupla deberá designar a un representante que publique el video por ambos.
· Incluir o mencionar las palabras NETFLIX, BTS y Corea, y usar el hashtag #BTSNetflixMX.
Selección de ganadores
· Cada video debe contener 7 razones por las que deberían ser elegidos.
· Se evaluará la creatividad, originalidad y la cantidad de elementos incluidos.
· Prohibido el uso de IA; el incumplimiento será motivo de descalificación.
· No se permite incluir nombres o logos de marcas.
· Los ganadores serán anunciados el 10 de marzo de 2026 mediante un mensaje directo en TikTok.
Detalles del viaje
· Incentivo: un viaje para cada participante de las tres duplas ganadoras, que incluye:
·
· Itinerario, aerolínea, hotel, transporte local y preparativos a discreción de Netflix.
· Cualquier gasto adicional (sobrepeso de equipaje, compras, comidas, lavandería o imprevistos) corre por cuenta de los ganadores.
· Los ganadores deben cumplir con todas las leyes de inmigración, aduanas y locales de México y Corea del Sur.
· Se proporcionará un apoyo diario por persona durante el viaje para gastos de comida, según lo determine Netflix; este apoyo no se entregará en efectivo.
no te pierdas estas noticias
Netflix lanza concurso para fanáticos de BTS en México
SLP
El Universal
Netflix organiza concurso para que fans mexicanos viajen a Corea y asistan a concierto BTS.
Cazzu no se arrepiente de sus declaraciones sobre Christian Nodal
SLP
El Universal
Cazzu destaca que su público ahora incluye mujeres mayores y que vive un momento de paz personal.
Vocalista de Los Recoditos es denunciado por su esposa
SLP
El Universal
La denuncia incluye maltrato físico, psicológico y emocional, además de intentos de silenciarla.