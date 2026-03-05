logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Megan Fox vuelve con candentes fotos

Fotogalería

Megan Fox vuelve con candentes fotos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Netflix lanza concurso para fanáticos de BTS en México

Netflix organiza concurso para que fans mexicanos viajen a Corea y asistan a concierto BTS.

Por El Universal

Marzo 05, 2026 01:25 p.m.
A
Netflix lanza concurso para fanáticos de BTS en México

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 5 (EL UNIVERSAL).- Llegó el momento de demostrar que eres un verdadero ARMY.

Netflix
lanzó un concurso exclusivo

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


para fanáticos mexicanos que permitirá viajar gratis a Corea del Sur y asistir al espectáculo del grupo surcoreano BTS en la Plaza de Gwanghwamun, con el que se celebra el regreso de los ídolos tras casi cuatro años.
La dinámica, compartida a través de las redes sociales de la plataforma, reconocerá a tres duplas de fanáticos (seis personas en total), por lo que necesitarás a tu mejor amiga o amigo ARMY para vivir esta experiencia.

Fechas y convocatoria
La participación estará abierta del 5 al 8 de marzo de 2026, hasta las 23:59 horas, tiempo del centro de México. Uno de los requisitos principales es ser mayor de 18 años para participar en la Fan Experience BTS X Netflix México.
Play Video
Requisitos
· Pasaporte vigente con validez mínima de seis meses al día de la selección de ganadores.
· Ser elegible para una visa o K-ETA de Corea del Sur.
· Para extranjeros, presentar documento que acredite su estancia legal en México.
· Leer y aceptar completamente los términos y condiciones señalados en las bases del concurso.
· Tener cuentas públicas en redes sociales para que la participación sea válida.
Cómo participar
· Publicar un video en TikTok con dos personas mayores de edad mostrando su fanatismo por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook. Pueden usar maquillaje, colecciones de merchandising, grafitis, coreografías, fanarts o cualquier otro elemento que demuestre su amor por los idols.
· El video debe iniciar con la frase:"Esta es mi participación para ganar un viaje a Corea con Netflix y BTS".
· Cada dupla deberá designar a un representante que publique el video por ambos.
· Incluir o mencionar las palabras NETFLIX, BTS y Corea, y usar el hashtag #BTSNetflixMX.
Selección de ganadores
· Cada video debe contener 7 razones por las que deberían ser elegidos.
· Se evaluará la creatividad, originalidad y la cantidad de elementos incluidos.
· Prohibido el uso de IA; el incumplimiento será motivo de descalificación.
· No se permite incluir nombres o logos de marcas.
· Los ganadores serán anunciados el 10 de marzo de 2026 mediante un mensaje directo en TikTok.
Detalles del viaje
· Incentivo: un viaje para cada participante de las tres duplas ganadoras, que incluye:
·
· Itinerario, aerolínea, hotel, transporte local y preparativos a discreción de Netflix.
· Cualquier gasto adicional (sobrepeso de equipaje, compras, comidas, lavandería o imprevistos) corre por cuenta de los ganadores.
· Los ganadores deben cumplir con todas las leyes de inmigración, aduanas y locales de México y Corea del Sur.
· Se proporcionará un apoyo diario por persona durante el viaje para gastos de comida, según lo determine Netflix; este apoyo no se entregará en efectivo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Netflix lanza concurso para fanáticos de BTS en México
Netflix lanza concurso para fanáticos de BTS en México

Netflix lanza concurso para fanáticos de BTS en México

SLP

El Universal

Netflix organiza concurso para que fans mexicanos viajen a Corea y asistan a concierto BTS.

Cazzu no se arrepiente de sus declaraciones sobre Christian Nodal
Cazzu no se arrepiente de sus declaraciones sobre Christian Nodal

Cazzu no se arrepiente de sus declaraciones sobre Christian Nodal

SLP

El Universal

Cazzu destaca que su público ahora incluye mujeres mayores y que vive un momento de paz personal.

Vocalista de Los Recoditos es denunciado por su esposa
Vocalista de Los Recoditos es denunciado por su esposa

Vocalista de Los Recoditos es denunciado por su esposa

SLP

El Universal

La denuncia incluye maltrato físico, psicológico y emocional, además de intentos de silenciarla.

Accidente de motocicleta en Brasil cobra la vida de influencer y su padre
Accidente de motocicleta en Brasil cobra la vida de influencer y su padre

Accidente de motocicleta en Brasil cobra la vida de influencer y su padre

SLP

El Universal

La influencer tenía más de 60 mil seguidores y compartía contenido sobre fitness y motos en Instagram.