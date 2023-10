NICKI NICOLE COMPARA A DOBLE P CON UN PERRO

Los fans de Peso Pluma y Nicki Nicole ya daban por hecho que entre los cantantes había más que una amistad, aseguraban que un romance entre ellos se estaba gestando. En una reciente visita de Nicki Nicole a Puerto Rico, la cantante fue cuestionada sobre Peso Pluma; le preguntaron si no le hartaba que le preguntaran tanto sobre él, y aunque Nicole enfatizó que Peso Pluma es un caballero, la forma en la que aclaró que sólo son amigos, no ha sido tomada a bien entre muchos cibernautas. “No me molesta (que los vean juntos), imagínate que tú todos los días salgas con un perro, nadie te va a preguntar porque todos los días sales con un perro, es normal, me entiendes, no estoy diciendo que seas un perro, no, estoy hablando que… es como si todo el mudo te ves todos los días con el mismo bolso, a eso me refiero; vamos juntos para todos lados, nos vamos conociendo”, contó en el programa de radio, donde las carcajadas estallaron cuando mencionó lo del perro.

Nicky dejó claro que en su relación de amistad no hay límites ni leyes, y que tampoco tiene problema con que sean captados juntos.