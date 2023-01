Niega Alfonso Herrera exigir millonaria suma para volver a RBD

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 3 (EL UNIVERSAL).- Desde que RBD anunció su regreso a los escenarios han surgido varias especulaciones alrededor del grupo, y es que por segunda ocasión, Alfonso Herrera no se unirá al resto de sus compañeros, tal y como sucedió en 2020, cuando Anahí, Maite Perroni, Christopher Uckerman y Christian Chávez ofrecieron un concierto virtual para todos sus fans.

En primera instancia se llegó a comentar que el actor en realidad no la pasaba bien detrás de un micrófono, por lo que habría rechazado la propuesta de volver a la banda; sin embargo, la mañana de este martes una revista de circulación nacional, aseguró que en realidad el actor se avergonzaba de haber formado parte de este proyecto y puso como condición recibir 10 millones de dólares para poder estar presente.

Según la publicación, la información vino por parte de algunos miembros de la producción de la gira, quienes, además, acusaron a Herrera de malagradecido pues se habría referido muy despectivamente de sus fans, mismos que lo llevaron hasta la fama internacional.

Ahora, el protagonista de la cinta "El baile de los 41" ha decidido romper el silencio y a través de su cuenta oficial de Twitter publicó varios mensajes en los que desmintió al medio: "Negar mi pasado implica negar mi presente, el dinero no lo es todo y no motiva en su totalidad mis decisiones", escribió tajante.

"Poncho" también aseguró que lejos de renegar de sus raíces, agradece la oportunidad que tuvo de haber formado parte de este exitoso proyecto y deseó lo mejor para sus compañeros en esta gira y cualquier otra oportunidad que surja a parte de ella.

Por último, mandó un mensaje a sus fans, a quienes les expresó su cariño por lo mucho que lo han apoyado en su carrera, tanto dentro como fuera de RBD: "Rebelde significó y significa perseguir tus sueños y ser congruente con lo que uno quiere en la vida, algo que intento día a día... a veces lo logro y a veces aprendo". Incluso mandó un mensaje a todos sus seguidores: "Y a los fans mi agradecimiento eterno por tanto apoyo y cariño", finalizó.

Las palabras de "Poncho" dividieron la opinión de los usuarios, pues mientras algunos lo tacharon de soberbio, otros entendieron su decisión y hasta le confesaron que estaban conscientes de que jamás regresaría a los escenarios.

"Yo no te he visto llegar a los niveles de Diego Luna, Gael García o Eiza González. Por mucho haz hecho series que han pasado sin pena ni gloria", "Los verdaderos fans de RBD siempre supieron que no volverías y lo entendemos. Tu camino es diferente", "Todos los que te conocen, conocen tu verdadera pasión, que es la actuación y deberían respetar tu decisión", son algunos de los comentarios que se pueden leer.