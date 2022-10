Ninel Conde lamenta 3 años sin su hijo

A-AA+

Ninel Conde dice que ya está cansada de luchar legalmente con Giovanni Medina, su expareja y padre de su hijo, ya se cumplieron tres años de que la actriz asegura que no la dejan estar con su hijo, quien acaba de cumplir ocho años.

La cantante no pudo estar con él y a través de viejas fotografías lo felicitó en su cuenta de Instagram, donde le dedicó un mensaje, en él externa un deseo: poder darle besos abrazos este año.

"Feliz cumpleaños al hombre de mi vida... mi pedacito de cielo, carne de mi carne... mi regalo del cielo. Te amo por la eternidad. Que este año pueda darte todos los besos, abrazos y amor que te tengo guardados desde hace casi ya tres años. Ni el tiempo ni la distancia ni ninguna otra cosa creada podrá romper ese lazo divino entre tú y yo. Te ama .. tu mamá", se lee.

Ninel ha mantenido una larga batalla legal con Giovanni, quien ha dicho en varias ocasiones que él no le impide a Ninel ver al niño, sino que ella muchas veces a faltado a las convivencias pactadas legalmente.

Con una foto amamantando a Emmanuel y otras en la que él era un recién nacido, es como Ninel celebró la vida de su hijo, quien vive con su papá y habló con los medios de comunicación que lo esperaban en un lugar público el día de su cumpleaños.

Emmanuel estaba con su padre y ambos intercambiaron muestras de amor; cuando la prensa comenzó a preguntar por Ninel, Giovanni quiso irse del lugar.