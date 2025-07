Ninel Conde se une al elenco de La Casa de los Famosos México

CIUDAD DE MÉXICO, julio 22 (EL UNIVERSAL).- "La casa de los famosos México" está por iniciar este 27 de julio, y la expectativa está elevada. Catorce celebridades habitarán el recinto y las cámaras los seguirán las 24 horas del día, los siete días de la semana, mostrando sus fortalezas y vulnerabilidades.

A la horda de actores e influencers presentes en el programa se sumaron conductores de distintas plataformas:

Galilea Montijo

Odalys Ramírez

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Diego de Erice

Wendy Guevara

Ricardo Margaleff

Marie Claire Harp

Ahora buscan superar los números de las ediciones pasadas, las cuales, según la producción, alcanzaron niveles históricos y convirtieron al reality en el más mediático del país.

Galilea Montijo reveló los nombres de los cuartos que mantendrán la dualidad habitual: los antes denominados Mar y Tierra, Cielo e Infierno, ahora se llamarán Día y Noche. Sin embargo, no se mencionó qué famoso habitará cada cuarto hasta el arranque del reality show.

En este contexto, Ninel Conde se une como una de las nuevas habitantes de "La Casa de los Famosos México", junto con Luis Rodríguez "El Guana", para esta temporada.

"Hace quince días seguía dudando si entrar o no, pero mi público seguía insistiendo, principalmente por mis plataformas. Creo que lo estoy haciendo por y para ellos, para tratar de divertirme y probarme, para saber si aprendí de los trancazos en mi vida", señaló Ninel Conde

Conde explicó que negociar con su familia no fue complicado, ya que tiene a su lado a alguien que la comprende y comparte su éxito. Sin embargo, reconoció que le costó despedirse antes de ingresar al reality, pues días antes viajó para grabar el video de "Soltera peligrosa", su próximo sencillo.

"No me voy a llevar a mis hijos ni a mi marido, voy a ir yo a convivir con varias personas que no conozco bien, algunos del medio, otros solo de saludos. Pero es un experimento para entretener a la gente, un show para entretener siendo nosotros mismos. Voy a ir a vulnerarme como ser humano, a mostrar quién soy, y ojalá sirva para todas las mujeres que me preguntan cómo superamos las cosas. Ahí quiero poner mi granito de arena", explicó la actriz.

Sobre las críticas que aseguran que este tipo de "experimento social" puede arruinar la carrera de los famosos, Ninel comentó que también puede impulsarlos.

"Tengo treinta años de carrera, y mi deseo es retirarme en unos próximos añitos, y si me retiran antes, bienvenido sea. He pasado por tantas tormentas que, para quienes me conocen y les gusta cómo soy, es una oportunidad de conocerme realmente, no a ‘El Bombón Asesino’. Ese será mi mejor regalo para la gente", afirmó.

Finalmente, Ninel compartió que su alejamiento de los medios fue necesario, pues se sentía vulnerable, y necesitaba sanar antes de regresar.

"Me sentía débil en mis emociones, fue un proceso para sanar, para reencontrarme conmigo. Estar en contacto con el mar, la naturaleza y el ejercicio me ayudaron mucho, y creo que sané. Fue entonces cuando pude congeniar y encontrar a la persona que hoy me da mucha paz", dijo Ninel Conde, quien estará presente en "La casa de los famosos México".