Niurka bloquea a Juan Osorio

CIUDAD DE MÉXICO.- Niruka Marcos está muy molesta con Juan Osorio, a tal grado que ya lo bloqueó de sus contactos, luego de que el productor no sacara la casta por Emilio en “La casa de los famosos México” pues para ella es una decepción que, como padre, no defienda a su hijo, y aseguró que se mantiene callado ante las injusticias de la producción de Ana María Noguerón porque no puede contradecir a Televisa, la televisora para la que siempre ha trabajado, sin embargo ella reprobó su comportamiento.